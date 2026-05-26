[속보] 여야 서울시장 후보, 서소문 고가 붕괴에 선거운동 중단
서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 붕괴 사고가 발생하자 6·3 서울시장 선거에 나선 여야 후보들이 나란히 선거운동을 잠정 중단했다.
정원오 더불어민주당 후보 측은 26일 오후 선거운동을 잠정 중단한다며 “사고 수습이 최우선”이라고 밝혔다. 서소문 고가 사고 현장을 즉시 방문하겠다고도 했다.
정 후보는 페이스북을 통해 “지금은 무엇보다 빠른 인명구조와 사고 수습이 우선”이라며 “관계 당국은 추가 피해를 막고, 구조와 현장 안전 확보에 총력을 다해 달라”고 당부했다.
그에 앞서 오세훈 국민의힘 후보도 선거운동을 중단했다. 오 후보는 페이스북 글에서 “시민의 안전보다 중요한 것은 없다”면서 “이 시간 이후로 선거운동을 중단하고, 즉시 사고 상황을 직접 살피기 위해 현장으로 가겠다”고 했다.
또 “서울시와 관계 당국은 인명 피해가 발생하지 않도록 신속한 구호 조치에 총력을 다해달라”며 “현장 작업자와 시민의 안전을 확보하며 사태가 온전히 수습되도록 만전을 기해달라. 경위를 철저히 파악하고 수습에 모든 역량을 집중하겠다”고 덧붙였다.
당국 등에 따르면 이날 오후 2시32분쯤 서소문 고가차도 철거 현장에서 붕괴 사고가 났다는 신고가 접수됐다. 일부 구조물이 고가 아래로 떨어지면서 작업 차량 1대를 덮쳤고, 부상자 가운데 60대 남성 1명은 숨진 것으로 파악됐다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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