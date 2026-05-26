평창군, 올해 첫 귀농·귀촌학교 시동…정착 지원 본격화

귀농귀촌 우수 사례·현장 탐방 통해 정착 노하우 나눠

9월 후속 프로그램 운영…커뮤니티 활동도 활발

내달 ‘2026 국민팜엑스포’에서도 다양한 정보·네트워크 공유

2026 평창군 귀농귀촌학교 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 평창군 제공

전입 예정자와 귀농귀촌인, 재촌 비농업인을 대상으로 한 ‘귀농·귀촌 학교 1기’ 교육과정을 운영했다고 26일 밝혔다. 15명이 참여한 교육과정에서는 평창군의

귀농귀촌 지원 정책 소개와 함께

귀농귀촌 우수 사례 소개, 선도 농가 탐방, 지역 문화 체험 프로그램 등이 이어졌다.

2026 평창군 귀농귀촌학교 1기 참가자들이 작물재배 교육에 참여하고 있다. 평창군 제공

다양한 프로그램을 통해 귀농귀촌에 매력을 느낄 수 있도록 힘을 쏟겠다”고 말했다.

귀농·귀촌 지원센터는 지난달 말 귀농·귀촌인 커뮤니티 7기 프로그램을 개최했다. 신입 및 예비 귀농

·귀촌인 등 40여 명이 참가해 서로 귀농·귀촌 정보를 공유하는 한편 네트워크도 구축하는 기회를 가졌다.

지난달 22일 진행된 평창군 귀농귀촌인 커뮤니티 7기 활동. 평창군 제공