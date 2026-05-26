평창군, 올해 첫 귀농·귀촌학교 시동…정착 지원 본격화
귀농귀촌 우수 사례·현장 탐방 통해 정착 노하우 나눠
9월 후속 프로그램 운영…커뮤니티 활동도 활발
내달 ‘2026 국민팜엑스포’에서도 다양한 정보·네트워크 공유
강원 평창군이 올해 첫 귀농·귀촌학교 과정을 개설하며 농촌 정착 지원에 본격 나섰다.
평창군은 지난 20일부터 22일까지 전입 예정자와 귀농귀촌인, 재촌 비농업인을 대상으로 한 ‘귀농·귀촌 학교 1기’ 교육과정을 운영했다고 26일 밝혔다. 15명이 참여한 교육과정에서는 평창군의 귀농귀촌 지원 정책 소개와 함께 귀농귀촌 우수 사례 소개, 선도 농가 탐방, 지역 문화 체험 프로그램 등이 이어졌다.
평창군은 이번 1기 교육에 이어 오는 9월 귀농·귀촌학교 후속 프로그램도 운영할 계획이다. 신청 대상은 평창군 전입 희망자와 관내 5년 이내 귀농귀촌인, 재촌 비농업인 등이다. 평창군 농정과 관계자는 “지역과 함께 성장할 의지가 있는 주민이면 누구나 참여할 수 있도록 했다”면서 “다양한 프로그램을 통해 귀농귀촌에 매력을 느낄 수 있도록 힘을 쏟겠다”고 말했다.
앞서 평창군 귀농·귀촌 지원센터는 지난달 말 귀농·귀촌인 커뮤니티 7기 프로그램을 개최했다. 신입 및 예비 귀농·귀촌인 등 40여 명이 참가해 서로 귀농·귀촌 정보를 공유하는 한편 네트워크도 구축하는 기회를 가졌다. 일일 강좌(꿀벌·밀랍초 만들기 체험) 시간도 마련됐다.
평창군의 귀농·귀촌 정보는 다음 달 19일(금)부터 21일(일)까지 서울 양재동 aT센터 제1전시장에서 열리는 ‘2026 국민팜엑스포’에서도 얻을 수 있다.
대한민국을 대표하는 귀농·귀촌 박람회인 국민팜엑스포는 올해 ‘내 일(Job)이 있는 농촌, 내일(Tomorrow)이 있는 우리 농업’이라는 슬로건 아래 지역별 귀농·귀촌 정보를 비롯해 농지은행 상담 및 설명회, 농업분야 K스타트업 공모전, 고향사랑기부제 및 귀농귀촌아카데미 등 교육·체험·네트워크를 동시에 제공하는 실효성 중심의 행사로 진행된다.
평창군을 비롯해 충청·경상·전라·강원 등 전국의 주요 지자체와 교육청, 스타트업 등 100여 곳이 상담 및 홍보 부스를 마련할 예정이다. 국민팜엑스포 사전등록자는 엑스포 기간 박람회 현장에서 사용할 수 있는 쿠폰(5000원)과 키링 등 선물을 받을 수 있다. 지자체 및 기관, 단체, 개인의 엑스포 참가 신청 및 사전 관람 등록은 ‘2026 국민팜엑스포(kukminfarm.kr)’를 통해 할 수 있다.
박재찬 기자 jeep@kmib.co.kr
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