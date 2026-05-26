동두천시장 선거 공방 격화…“허위 재산신고 사퇴해야”
박형덕 “이인규, 재산 축소 신고 의혹”
이인규 “캠프 실무진 착오 따른 누락”
박형덕 국민의힘 동두천시장 후보가 이인규 더불어민주당 동두천시장 후보의 재산 축소 신고 의혹을 제기하며 후보직 사퇴를 요구한 가운데, 이인규 후보 측은 “캠프 실무진의 행정 착오”라며 정정 절차에 나서겠다고 밝혔다.
박형덕 후보는 26일 기자회견을 열고 “이인규 후보가 재산을 허위·축소 신고해 동두천 유권자들을 기만했다”며 “공직선거법상 허위사실공표죄에 해당할 수 있는 중대한 사안”이라고 주장했다.
박 후보는 이 후보가 경기도의원 재직 당시 공개한 재산 총액과 이번 동두천시장 선거 후보자 재산신고 내역 사이에 약 2억4670만원의 차이가 있다고 지적했다.
올해 3월 공개된 공직자 재산신고 총액은 5억9640만원이었지만, 이번 선거 후보자 재산신고에는 3억4970만원만 기재됐다는 것이다.
박 후보 측은 이 과정에서 이 후보 아버지의 대지와 본인 전세권·자동차, 배우자 차량 2대, 장남의 자동차·예금·가상자산 등 일부 항목이 누락됐고, 가족 예금액도 허위 기재됐다고 주장했다.
또 2022년 경기도의원 선거 당시에도 후보자 재산신고와 당선 후 공직자 재산신고 사이에 4억원 이상 차이가 있었다며 “반복된 축소 신고는 고의성이 의심된다”고 밝혔다.
박 후보는 “후보자의 재산은 유권자가 청렴성과 도덕성을 판단하는 핵심 자료”라며 “거짓 선거공보물로 시민의 참정권이 훼손돼선 안 된다”고 주장했다.
이어 선거관리위원회를 향해 공직선거법 제250조 위반 여부에 대한 신속한 조사 착수를 촉구하며 이 후보의 즉각 사퇴를 요구했다.
이에 대해 이인규 후보 캠프는 같은 날 입장문을 내고 “재산신고 과정에서 실무적인 착오로 시민들께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 송구하다”고 밝혔다.
이 후보 측은 “이 후보는 경기도의원 재직 시 매년 공직자 재산등록을 성실히 이행해왔고, 관련 재산은 이미 관보를 통해 공개돼 있었다”며 “고의로 재산을 숨길 이유도 정치적 이득도 전혀 없다”고 반박했다.
이어 “이번 오류는 캠프 실무진의 행정적 누락에 따른 것”이라며 “선거관리위원회에 소명과 정정 절차를 신속하고 투명하게 진행하겠다”고 설명했다.
이 후보 측은 “상대를 향한 비방보다 정책과 시민 삶을 우선하는 선거를 이어가겠다”며 “남은 선거 기간 더욱 철저하고 겸허한 자세로 임하겠다”고 밝혔다.
동두천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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