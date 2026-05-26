김용범 또 논란…“3高는 성공의 비용” 발언에 靑 진화
김용범 청와대 정책실장이 고금리·고물가·고환율 등 이른바 ‘3고 현상’을 두고 “성공의 비용”이라고 표현해 논란이 커지자 청와대가 진화에 나섰다. 청와대는 “중소기업과 서민 경제 부담을 엄중하게 인식하고 있다”며 민생 안정 대책을 차질 없이 추진하겠다고 밝혔다.
청와대는 26일 언론 공지를 통해 “현재 경제 상황이 중소기업과 서민 경제에 상당한 부담으로 작용할 수 있다는 점을 무겁게 보고 있다”며 “취약계층 금융지원 확대와 주요 품목 물가 안정, 부동산·외환시장 관리 등을 지속 추진하고 있다”고 설명했다.
이어 “하반기 경제성장전략과 내년도 예산안에도 국민 부담 완화 과제를 적극 반영할 예정”이라며 “예상 가능한 리스크에 선제 대응할 수 있는 체계도 마련하겠다”고 덧붙였다.
이번 입장 발표는 김 실장의 발언 이후 정치권 공방이 격화된 데 따른 대응으로 풀이된다.
김 실장은 전날 소셜미디어 페이스북에 최근 고금리·고물가·고환율 현상을 언급하며 “한국 경제가 새로운 차원으로 도약하는 과정에서 불가피하게 수반되는 성공의 비용”이라고 적었다. 또 “위기의 전조가 아니라 도약의 마찰음”이라며 “혼란은 이 마찰음을 위기 신호로 오독할 때 생긴다”고 주장했다.
김 실장은 이어 “경제 전반의 가격 체계가 한 단계 상향 조정되는 것은 그 자체로 부정적 현상이 아니다”라며 “저성장·저물가에 익숙했던 한국경제가 새로운 균형점을 모색하는 과정”이라고 부연했다.
야당은 즉각 반발했다. 송언석 국민의힘 원내대표는 이날 페이스북에 “최근의 고금리·고환율·고물가 상황을 ‘성공의 비용’으로 표현한 것은 경제 현실 인식이 얼마나 왜곡돼 있는지 보여준다”며 “3고 현상은 경제위기의 바로미터이자 민생 파국을 알리는 경고등”이라고 비판했다.
이어 송 대표는 “주택담보대출 금리가 7%를 넘어서며 서민들의 이자 부담이 감당하기 어려운 수준”이라며 “휘발유 가격도 여전히 리터당 2000원 안팎인데 도대체 누구의 성공이고 누구의 비용이냐”고 비판했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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