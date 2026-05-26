[속보] 이 대통령 “핵잠, 한반도 평화 스스로 책임지겠다는 의지”
이재명 대통령이 핵추진 잠수함 도입을 “한반도의 평화와 안보를 스스로 책임지겠다는 의지의 상징”으로 규정했다. 전시 작전권 환수 역시 “대한민국이 한반도를 방어하는 주체로 그 위상을 더욱 분명하게 하는 계기가 될 것”이라고 평가했다.
이 대통령은 26일 경남 창원에서 열린 미래국방전략위원회 첫 회의를 주재하고 이처럼 밝혔다. 이 대통령은 “스스로 방어하지 못하는 나라를 상상할 수나 있나”라며 “국가가 스스로 방어하는, 즉 자주국방이 확고한 나라가 진정한 국가의 완성된 모습”이라고 강조했다.
두 사안을 추진함에 있어 공통적으로 한미 동맹 공조를 강조하기도 했다. 이 대통령은 핵 추진 잠수함 건조가 “굳건한 한미 동맹을 기반으로” 할 것이라며 전작권 전환 시기를 비롯한 구체적 전작권 회복 로드맵도 “한미 간 긴밀한 협의를 통해” 완성하겠다고 했다.
스마트 강군으로의 전환 필요성도 제기했다. 이 대통령은 “인공지능과 빅데이터로 상황을 판단하고 드론과 로봇이 전투를 치르는 미래형 전장으로 진화하는 시대에는 우리의 기술과 무장력이 핵심 기준이 될 것”이라며 “미래전에서 언제나 상대를 압도할 수 있는 스마트 강군으로 도약해야 한다”고 말했다.
이 대통령은 “미래국방전략위는 단순 자문 기구를 넘어 대한민국 국방의 내일을 직접 설계하는 중요한 역할을 맡고 있다”며 “논의 내용을 각별하게 챙기고 관련 지원도 아끼지 않겠다”고 약속했다.
윤석열정부 당시 국방혁신위원회로 출범한 미래국방전략위는 이재명정부가 들어선 뒤인 지난해 말 새로운 이름과 구조로 탈바꿈했다. 이 대통령이 위원장을 맡고 국방부와 국가안보실 등이 참여한다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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