김소연 변호사 “의혹 해명”…신용한 측 “허위 사실”
충북지사 선거 공방 격화
국민의힘 충북도당 공명선거단장을 맡고 있는 김소연 변호사가 26일 더불어민주당 신용한 후보에게 불법 선거운동 의혹에 대한 성실한 답변을 요구했다. 신 후보 측은 “명백한 허위사실”이라며 검찰에 고발장을 제출했다. 충북지사 선거에 출마한 후보 간 불법 선거운동 의혹 공방이 격화하고 있다.
김 변호사는 국민의힘 김영환 후보의 공천배제 효력정치 가처분 소송의 변호를 맡은 바 있다.
김 변호사는 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “이번 사안은 단순한 네거티브 공세가 아니라 내부 제보자 진술과 통신사 증빙자료, 언론보도 등을 토대로 제기된 의혹”이라고 주장했다.
김 변호사는 “해당 의혹은 민주당 내부 인사들의 문제 제기와 언론 취재 과정에서 제기된 것”이라며 “현재 수사기관에서도 관련 내용을 확인 중인 것으로 알려진 만큼 신 후보의 직접 해명이 필요하다”고 말했다.
또 “선거 과정에서 제기된 의혹에 대해 후보자가 명확하게 설명하는 것은 유권자에 대한 최소한의 책임”이라며 “신 후보는 법적 대응만을 앞세우기보다 공개 검증에 성실히 임해야한다”고 강조했다.
김 변호사는 “민심은 조작의 대상이 아니고 선거는 가짜뉴스와 꼼수 수단으로 오염되서는 안 된다”며 “더 이상 법적 맞고소라는 비겁한 사법 대응 뒤로 숨지 말고 구체적인 팩트 앞에 즉각 답하길 바란다”고 전했다.
앞서 신 후보의 선거 캠프에서 일했던 것으로 알려진 A씨는 신 후보가 경선 과정에서 차명 전화를 이용해 다량의 지지 호소 문자메시지를 발송하고, 선거캠프 관계자 소유 업체를 통해 자신의 수행원 급여를 대납하도록 하는 등 선거법을 위반했다면서 지난달 경찰과 선거관리위원회에 고발장을 접수했다.
신 후보 선거대책위원회는 이날 김 후보에 대한 고발장을 청주지검에 제출했다. 신 후보 측이 제기한 김 후보의 혐의는 공직선거법상 낙선 목적의 허위사실공표 및 후보자비방죄, 허위사실 적시 및 명예훼손 등이다.
신 후보 측은 고발장을 통해 “지난 22일 KBS청주방송총국이 주관한 도지사 후보토론회에서 김 후보의 이른바 대포폰 및 보도차단 주장은 객관적 사실에 반하는 명백한 허위사실”이라고 지적했다.
해당 토론회에서 김 지사는 한 매체가 신 후보의 대포폰 사용을 취재했으나 방송되지 않고 있다. 누군가 청와대와 총리실을 통해 보도를 막았다는 취지의 발언을 한 바 있다.
신 후보 측은 “김 후보의 일방적 주장과 달리 해당 기자를 알지도 못하고 취재 요청을 받은 일도 없다”며 “아울러 청와대나 국무총리실 관계자와 통화 또는 외압을 행사해 보도를 막은 사실도 전혀 없다”고 강조했다.
그러면서 “김 후보는 생중계 토론회에서 반복적 발언으로 마치 신 후보가 불법행위와 언론통제에 개입한 것처럼 인식되도록 하고 단정적 표현까지 사용했다”며 “이는 단순한 정치공세 수준을 넘어 상대 후보를 낙선시키기 위한 악의적 허위사실 유포”라고 비난했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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