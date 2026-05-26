[속보] 서소문 고가차도 철거 도중 붕괴…2명 사망·4명 부상
서울 서대문구 서소문 고가차도가 철거 도중 붕괴하는 사고가 발생해 2명이 숨지고 4명이 다쳤다.
26일 소방 당국에 따르면 이날 오후 2시32분쯤 서소문 고가차도가 붕괴됐다는 신고가 접수됐다. 구조물 일부가 바닥에 떨어지면서 철거 작업에 투입됐던 작업 차량 1대가 깔린 것으로 전해졌다.
사고 당시 현장에는 서울시 도시기반시설본부 관계자와 철거 작업 외부 자문위원 등 5~6명이 있었던 것으로 파악됐다. 구조대원들이 6명을 구조했으나, 50대 남성 1명과 60대 남성 1명이 숨진 것으로 전해졌다.
한국철도공사(코레일)는 “서울시에서 발주해 공사 중인 서소문 고가도로에서 사고가 발생해 서울역~신촌역 간 열차 운행이 중단됐다”며 “초기 대응팀이 출동해 임시 복구 중”이라고 밝혔다.
서울시 관계자는 “고가 한쪽이 내려앉은 상태”라며 “현재 구조가 이뤄지고 있다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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