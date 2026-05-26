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경주에 수소연료전지 발전시설 들어선다…서라벌도시가스 300억 투입

입력:2026-05-26 14:50
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26일 경주시 현곡면 나원리 일원에서 친환경 에너지사업 착공식이 열렸다. 경주시 제공

경북 경주에 발전 효율이 높고 환경오염물질 배출이 적은 친환경 분산형 전원 확대를 위한 수소연료전지 발전사업이 본격화된다.

경주시는 26일 현곡면 나원리 일원에서 ‘나원 수소연료전지 발전사업’ 착공식이 열렸다고 밝혔다.

이번 사업은 서라벌도시가스가 추진하며 총사업비 약 300억원이 투입된다. 시는 시유지 임대와 인허가 지원 등 행정적 협력을 통해 사업 추진을 뒷받침해 왔다.


사업 대상지는 나원리 일원 11곳으로 총 부지면적은 7125㎡ 규모다. 개소당 0.44㎿급 연료전지 설비가 설치되며, 전체 발전용량은 9.13㎿에 달한다. 이는 연간 약 2만1400가구(4인 기준)가 사용할 수 있는 전력량이다.

이 사업은 천연가스를 개질해 생산한 수소와 산소의 전기화학 반응을 통해 전력을 생산하는 방식이다. 특히 전력 수요지 인근에 설치돼 송전 손실과 이산화탄소 배출을 줄일 수 있어 에너지 자립 기반 강화에도 도움이 될 전망이다.

해당 사업은 올해 말 준공을 목표로 추진된다. 시는 이번 사업이 친환경 에너지 확대와 도시가스 공급 기반 확충에 도움이 되는 지역 상생형 모델이 될 것으로 기대한다.


최혁준 경주시장 권한대행은 “이번 사업은 친환경 에너지 확대와 안정적인 전력 공급 기반 조성을 위한 의미 있는 사업”이라며 “앞으로도 지속가능한 에너지 정책과 탄소중립 실현을 위해 친환경 발전사업을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr

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안창한 기자
사회2부
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