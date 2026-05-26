충남 천안시는 조달청이 추진하는 혁신제품 시범구매사업에 선정돼 구강건강 기반의 헬스케어 통합관리 플랫폼 실증사업을 추진한다고 26일 밝혔다.
치주질환과 전신건강 간 상관관계를 분석하고, 시민 건강상태를 통합 관리하는 디지털 헬스케어 플랫폼을 행정 현장에 시범 적용할 계획이다.
구강검진, 건강, 생활습관 정보 등을 분석해 치주질환과 만성질환 간 관계를 파악하고 개인별 맞춤형 서비스를 제공하는 모델을 실증하게 된다.
IT 전문기업 전능아이티가 통합관리 솔루션 구축과 시스템 운영을 맡고, 시 유망 스타트업 육성 프로그램(C-STAR) 선정 기업인 토마스톤이 구강건강 데이터 수집‧분석과 현장 실증 Poc를 담당하는 방식으로 추진된다.
시는 연구기관 유치, 덴탈케어 스타트업 육성, 공공 테스트베드 제공을 연계해 치의학 연구와 산업이 함께 성장하는 선순환 구조를 만들 계획이다.
김석필 천안시장 권한대행 부시장은 “국립치의학연구원 유치와 덴탈산업 생태계 조성을 연계해 천안의 미래 성장동력으로 키워가겠다”고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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천안시, 구강 헬스케어 관리 플랫폼 실증 추진
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