광양상의, 특정 후보 ‘식사비 대납 의혹’ 반박… “법적 대응”

광양상공회의소

논란이 된 ‘식사비 대납’ 의혹에 대해서도 정면 반박했다. 특정 후보를 지지하기 위해 상공회의소 법인카드로 이·통장들의 식사비를 대납했다는 허위 고발과 관련해, 광양시선거관리위원회 조사 결과 ‘카드 사용 내역 없음’으로 최종 확인돼 공문까지 발송됐다는 설명이다.