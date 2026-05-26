“청와대에 폭발물” 협박 글 쓴 20대 男 구속기소
청와대와 대통령 관저 등지에 폭발물을 설치했다는 협박 글을 온라인 커뮤니티에 올렸던 20대가 재판에 넘겨진 것으로 뒤늦게 드러났다. 해당 남성은 이태원에서 외국인을 찌르고 다니겠다는 취지의 글도 여러 차례 올린 것으로 파악됐다.
26일 법조계 등에 따르면 창원지검 형사3부(부장검사 박성진)는 공중협박 등 혐의로 입건된 20대 남성 A씨를 지난달 27일 구속기소했다.
A씨는 지난해 12월 22일 온라인 커뮤니티에 청와대와 용산 대통령실, 대통령 관저 등지에 폭발물을 설치했다며 하루 뒤인 23일 저녁에 맞춰 이를 폭파하겠다는 내용의 글을 올린 혐의를 받는다. 해당 게시물에는 김현지 청와대 제1부속실장을 해치겠다는 내용도 담겼다.
A씨는 또 그로부터 하루 전에는 외국인 겨냥 범죄를 시사하는 글도 여러 차례 작성한 것으로 조사됐다. 크리스마스에 이태원에서 외국인을 찌르겠다는 취지다.
A씨는 범행 당시 가상사설망(VPN)을 활용해 IP 추적을 어렵게 한 것으로 전해졌다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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