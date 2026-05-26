5·18단체 “빈껍데기 사과 거부”… ‘스벅 불매’는 계속

정용진 사과에 “형식적 사과는 모욕”

신세계 측 단체 회장 개별 접촉 비판

시민단체, 매장 앞 1인 시위도 확대

5·18민주화운동 유공자와 5·18기념재단 관계자들이 26일 오후 5·18 최후항쟁지인 광주 동구 옛 전남도청 앞에서 기자회견을 열고 스타벅스 '탱크데이' 논란에 대해 이날 사과한 정용진 신세계 회장을 규탄하고 있다. 이은창 기자

스타벅스 ‘탱크데이’ 5·18민주화운동 조롱 논란에 정용진 신세계 회장이 결국 고개를 숙였다. 하지만 5·18 단체는 “빈껍데기 사과”라며 정 회장의 사퇴와 함께 책임 있는 후속 조치를 요구하고 나섰다.



5·18민주화운동 공법 3단체와 5·18기념재단은 26일 오후 5·18 최후항쟁지인 옛 전남도청 앞에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.



단체들은 이날 오전 대국민 사과 기자회견에 나선 정용진 회장에 대해 “우리는 최근 논란과 관련한 정용진의 사과에 대해 강한 유감을 표한다. 진정한 반성과 책임 없는 형식적 사과는 상처받은 시민과 오월 영령들에 대한 또 다른 모욕이며 기만일 뿐”이라고 지적했다.



이어 “광주 시민들에게 ‘탱크’는 단순한 단어나 마케팅 소재가 아니다. 그것은 1980년 5월 시민들을 향해 진입했던 계엄군의 장갑차와 국가폭력의 공포를 떠올리게 하는 역사적 상징”이라며 “‘탁 하고 치니 억’이라는 표현 역시 군사독재 시절 권력의 폭력과 조작, 민주주의 탄압의 어두운 기억을 상징하는 말”이라고 강조했다.



또 5·18 단체들은 탱크데이 논란이 불거진 뒤 신세계그룹과 스타벅스코리아 측이 5·18 단체 회장들에게 개별적으로 연락해온 사실을 공개하며 “로비를 그만두라”고 밝혔다. 단체 한 관계자는 “(신세계 측이) 회장들에게 개별적으로 연락을 해 ‘원만하게 풀자’ ‘만나자’고 하며 로비를 시도했다”면서 “그런식으로 풀 문제가 아니다”고 말했다.







광주시민단체협의회도 이날 성명을 통해 “정 회장의 사과는 진심어리지도 않고 제대로 된 진상조사와 재발방지 대책도 없는 면피용에 불과했다”며, 매장 앞 1인 시위를 확대해 나갈 것 이라고 밝혔다.



강기정 광주시장도 정 회장의 사과를 두고 “직원을 방패 삼아 뒤에 숨었다”며 강하게 비판했다.



강 시장은 같은 날 기자간담회를 열고 정 회장의 대국민 사과 기자회견에 대해 “진상규명을 핑계로 시간을 끌었지만, 고의성 여부 등 어떠한 의혹도 밝히지 못했다”며 “모든 책임은 본인에게 있다고 했지만 구체적인 책임은 지지 않았다. 사과, 진상규명, 책임이 모두 빠진 ‘3무(無) 기자회견’이었다”고 주장했다. 또한 “(정 회장의 사과가) 오히려 극우에 정당성 논리를 제공하는 발표로 보여졌다”고 말했다.



다만 강 시장은 이번 논란과 별개로 신세계그룹이 광주에서 추진중인 터미널 복합화사업과 어등산 스타필드사업은 계획대로 추진될 것이라고 밝혔다.



그는 “신세계백화점 터미널 복합화 사업은 계획대로 잘 추진될 것”이라며 “최근 교통영향평가를 포함해 도시계획심의가 진행 중이다. 이 사업은 이번 사태와 관련 없는 별도 법인에서 추진하고 있다”고 밝혔다. 또 “어등산스타필드의 경우 정용진 회장 그룹사에서 추진중이지만, 시민들이 우리 지역의 발전의 관점에서 잘 봐주시리라 생각한다. 잘못은 잘못이고, 지역발전을 위한 투자는 투자라고 시민들도 생각할 것으로 본다”고 밝혔다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 스타벅스 ‘탱크데이’ 5·18민주화운동 조롱 논란에 정용진 신세계 회장이 결국 고개를 숙였다. 하지만 5·18 단체는 “빈껍데기 사과”라며 정 회장의 사퇴와 함께 책임 있는 후속 조치를 요구하고 나섰다.5·18민주화운동 공법 3단체와 5·18기념재단은 26일 오후 5·18 최후항쟁지인 옛 전남도청 앞에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.단체들은 이날 오전 대국민 사과 기자회견에 나선 정용진 회장에 대해 “우리는 최근 논란과 관련한 정용진의 사과에 대해 강한 유감을 표한다. 진정한 반성과 책임 없는 형식적 사과는 상처받은 시민과 오월 영령들에 대한 또 다른 모욕이며 기만일 뿐”이라고 지적했다.이어 “광주 시민들에게 ‘탱크’는 단순한 단어나 마케팅 소재가 아니다. 그것은 1980년 5월 시민들을 향해 진입했던 계엄군의 장갑차와 국가폭력의 공포를 떠올리게 하는 역사적 상징”이라며 “‘탁 하고 치니 억’이라는 표현 역시 군사독재 시절 권력의 폭력과 조작, 민주주의 탄압의 어두운 기억을 상징하는 말”이라고 강조했다.또 5·18 단체들은 탱크데이 논란이 불거진 뒤 신세계그룹과 스타벅스코리아 측이 5·18 단체 회장들에게 개별적으로 연락해온 사실을 공개하며 “로비를 그만두라”고 밝혔다. 단체 한 관계자는 “(신세계 측이) 회장들에게 개별적으로 연락을 해 ‘원만하게 풀자’ ‘만나자’고 하며 로비를 시도했다”면서 “그런식으로 풀 문제가 아니다”고 말했다.단체들은 신세계 측이 진정성 있는 반성과 책임, 민주주의 역사에 대한 올바른 이해와 재발방지 대책, 정용진 회장의 사퇴 등 후속 조치에 나설 때까지 강력 대응한다는 방침이다.광주시민단체협의회도 이날 성명을 통해 “정 회장의 사과는 진심어리지도 않고 제대로 된 진상조사와 재발방지 대책도 없는 면피용에 불과했다”며, 매장 앞 1인 시위를 확대해 나갈 것 이라고 밝혔다.강기정 광주시장도 정 회장의 사과를 두고 “직원을 방패 삼아 뒤에 숨었다”며 강하게 비판했다.강 시장은 같은 날 기자간담회를 열고 정 회장의 대국민 사과 기자회견에 대해 “진상규명을 핑계로 시간을 끌었지만, 고의성 여부 등 어떠한 의혹도 밝히지 못했다”며 “모든 책임은 본인에게 있다고 했지만 구체적인 책임은 지지 않았다. 사과, 진상규명, 책임이 모두 빠진 ‘3무(無) 기자회견’이었다”고 주장했다. 또한 “(정 회장의 사과가) 오히려 극우에 정당성 논리를 제공하는 발표로 보여졌다”고 말했다.다만 강 시장은 이번 논란과 별개로 신세계그룹이 광주에서 추진중인 터미널 복합화사업과 어등산 스타필드사업은 계획대로 추진될 것이라고 밝혔다.그는 “신세계백화점 터미널 복합화 사업은 계획대로 잘 추진될 것”이라며 “최근 교통영향평가를 포함해 도시계획심의가 진행 중이다. 이 사업은 이번 사태와 관련 없는 별도 법인에서 추진하고 있다”고 밝혔다. 또 “어등산스타필드의 경우 정용진 회장 그룹사에서 추진중이지만, 시민들이 우리 지역의 발전의 관점에서 잘 봐주시리라 생각한다. 잘못은 잘못이고, 지역발전을 위한 투자는 투자라고 시민들도 생각할 것으로 본다”고 밝혔다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지