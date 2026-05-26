세종시 “사전투표소 혼잡도, ‘세종엔’에서 확인하세요”

제9회 전국동시지방선거 사전투표소 혼잡도 알림 서비스를 제공한다고 26일 밝혔다.

서비스는 사전투표 기간인 29~30일 운영된다. 각

읍·면·동에 설치된 24개 사전투표소의

모두 확인할 수 있다.

각 투표소의 대기 인원수를 기준으로 표시되는 혼잡도를 참고하면 효율적으로 사전투표 할 수 있다.

앱 내 ‘스마트맵’을 확인하면 사용자 위치를 기반으로 가까운 사전투표소 위치를 확인할 수 있으며, 길찾기 기능을 이용하면 투표소까지 안내받을 수 있다.