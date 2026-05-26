세종시 “사전투표소 혼잡도, ‘세종엔’에서 확인하세요”
세종시가 지역 생활정보 앱인 ‘세종엔’을 통해 제9회 전국동시지방선거 사전투표소 혼잡도 알림 서비스를 제공한다고 26일 밝혔다.
서비스는 사전투표 기간인 29~30일 운영된다. 각 읍·면·동에 설치된 24개 사전투표소의 실시간 혼잡도와 대기시간을 모두 확인할 수 있다.
각 투표소의 대기 인원수를 기준으로 표시되는 혼잡도를 참고하면 효율적으로 사전투표 할 수 있다.
앱 내 ‘스마트맵’을 확인하면 사용자 위치를 기반으로 가까운 사전투표소 위치를 확인할 수 있으며, 길찾기 기능을 이용하면 투표소까지 안내받을 수 있다.
천흥빈 세종시 교통국장은 “서비스를 적극 활용해 대기시간을 줄이고 편리하게 투표에 참여하시길 바란다”며 “앞으로도 시민 생활과 밀접한 스마트 서비스를 확대하겠다”고 말했다.
세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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