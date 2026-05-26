방위산업 미래 논한다…대전시, 내달 ‘국방산업발전대전’ 개최

시와 육군교육사령부, 한국국방MICE연구원이 공동 주최하는 이 행사는 국방 관련 산·학·연·관·군 관계자 및 기업인 등 2만여명이 참석한다.

안보 환경 변화에 대응하기 위한 학술행사도 마련됐다.

행사 첫날 개회식 기조연설에는 찰스 롬바르도 주한 미군 2사단장과 피지컬AI·자율주행 소프트웨어 기업인 ‘어플라이드 인튜이션’의 제이슨 브라운 총괄본부장이 연사로 나서 세계적인 기술 흐름을 발표할 예정이다.

유세종 대전시 미래전략산업실장은 “민·군 기술협력과 글로벌 시장 진출, K-방산의 미래 기술과 전략을 공유하는 중요한 자리가 될 것”이라며 “대덕특구의 기술력을 바탕으로 지속가능한 국방산업 생태계를 조성하겠다”고 말했다.