방위산업 미래 논한다…대전시, 내달 ‘국방산업발전대전’ 개최
방위산업 관련 혁신기업의 육성, 민·관·군 협력 강화를 위한 논의의 장이 대전에 마련된다.
대전시는 다음 달 9~11일 대전컨벤션센터(DCC)에서 ‘2026 대한민국 국방산업발전대전’을 개최한다고 26일 밝혔다.
시와 육군교육사령부, 한국국방MICE연구원이 공동 주최하는 이 행사는 국방 관련 산·학·연·관·군 관계자 및 기업인 등 2만여명이 참석한다.
올해 행사는 ‘첨단국방산업대전’과 통합 개최한다. 기존 로봇융합페스티벌을 산업 연계형 행사로 재편한 ‘대전 첨단로봇 커넥트’도 함께 연다.
행사 기간 DCC 제2전시장에서는 200여개 기업이 참여하는 방산 전시회가 개최된다.
인공지능(AI)과 디지털전환(DX), 국방 유지·보수·운영(MRO), 사이버전, 미래모빌리티 등 첨단기술 분야의 제품이 전시된다. 국내 대표 방산기업인 한화에어로스페이스와 LIG D&A, 현대로템, 한국항공우주산업(KAI)을 비롯해 대전 지역 혁신기업도 대거 참여한다.
안보 환경 변화에 대응하기 위한 학술행사도 마련됐다. 행사 첫날 개회식 기조연설에는 찰스 롬바르도 주한 미군 2사단장과 피지컬AI·자율주행 소프트웨어 기업인 ‘어플라이드 인튜이션’의 제이슨 브라운 총괄본부장이 연사로 나서 세계적인 기술 흐름을 발표할 예정이다.
육군교육사령부가 주관하는 ‘미래 지상전력 기획 심포지엄’에서는 장사정 정밀화력체계와 첨단센서, 전자기전, AI 및 양자기술 등 미래 전장 환경에 따른 대응 전략을 다룬다. ‘국방 우주과학기술 세미나’에서는 우주전력 강화 방안을 논의한다.
이와 함께 AI 기반 유무인복합체계(MUM-T) 발전 국제 콘퍼런스, 군수융합 민·군 협력기반 미래항공모빌리티(AAM) 산업 발전 세미나 등 30여개의 전문 프로그램도 진행된다.
대전 첨단로봇 커넥트에서는 예비·초기 스타트업을 위한 로봇창업경진대회, 사족보행 로봇 자율순찰 및 반려로봇 시연, 드론비행 체험 등 시민 참여형 프로그램을 상시 운영한다.
유세종 대전시 미래전략산업실장은 “민·군 기술협력과 글로벌 시장 진출, K-방산의 미래 기술과 전략을 공유하는 중요한 자리가 될 것”이라며 “대덕특구의 기술력을 바탕으로 지속가능한 국방산업 생태계를 조성하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사