쌍둥이 형제의 비극…오랜 간병 끝 형 살해한 50대 구속
오랜 기간 투병 중인 쌍둥이 형을 돌봐온 50대 남성이 형을 살해한 뒤 스스로 목숨을 끊으려 했다가 경찰에 붙잡혔다.
경기 오산경찰서는 살인 혐의로 50대 남성 A씨를 구속해 조사 중이라고 26일 밝혔다.
A씨는 지난 22일 오전 3시30분쯤 오산시 한 빌라에서 쌍둥이 형인 B씨를 흉기로 여러 차례 찔러 살해한 혐의를 받는다.
범행 직후 A씨는 극단적인 선택을 시도했다. 경찰은 같은 날 오전 11시10분쯤 현장에 출동해 의식을 잃은 상태의 A씨를 발견해 병원으로 이송했다.
당시 경찰은 “연락이 되지 않는다”는 A씨 직장 동료의 신고를 받고 동선 추적에 나섰다가 B씨 거주지인 빌라에서 사건 현장을 발견했다.
초기에는 형제가 각각 극단 선택을 시도했을 가능성도 검토됐으나, 치료 중 의식을 회복한 A씨가 경찰 조사에서 B씨를 살해했다고 밝히면서 수사는 살인 사건으로 전환됐다. 경찰은 살인 혐의로 A씨에 대한 구속영장을 신청했고, 법원은 지난 24일 영장을 발부했다.
조사 결과 직장인인 A씨는 뇌전증 등을 앓고 있던 형 B씨에게 집을 마련해주고 생활비를 지원하는 등 오랜 기간 간병과 경제적 지원을 이어온 것으로 파악됐다.
A씨는 경찰 조사에서 “수년 전부터 우울증을 앓아왔고 스스로 목숨을 끊으려 했다”며 “내가 죽으면 형을 돌봐줄 사람이 없다는 생각이 들어 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위 등을 조사할 예정이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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