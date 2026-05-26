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육추 중인 제비

입력:2026-05-26 14:16
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대표적인 여름철새 제비가 26일 충북 단양군의 한 상가건물 처마에 둥지를 틀고 새끼들에게 먹잇감을 물어다주고 있다. 충북도 제공

청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr

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홍성헌 기자
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