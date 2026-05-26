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청주 인구 증가세…88만6925명

입력:2026-05-26 14:11
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주요 기본통계
고용률 66.0%


충북 청주의 인구가 올해 1분기 증가세를 보였다.

청주시는 26일 지역의 인구, 경제, 도시, 환경 등 주요 지표를 종합 분석한 '2026년 1분기 청주시 주요 기본통계'를 발표했다.

이 통계에 따르면 지난 3월 말 기준 청주시 인구는 88만6925명으로 지난해 말보다 1577명 늘었다.


증가분을 유형별로 보면 출생아 수에서 사망자 수를 뺀 자연증가가 105명, 전입자에서 전출자를 제외한 사회적 순유입이 1679명이었다. 외국인 인구는 207명 줄었다. 1분기 출생아 수는 1557명으로 사망자 수 1452명보다 많았다.

경제 지표에서는 수출 증가세가 눈에 띄었다. 올해 1분기 청주지역 수출액은 83억700만달러로 지난해 같은 기간보다 53.7% 늘었다. 무역수지 흑자는 75억4천800만달러로 집계됐다. 수출액과 무역수지 흑자 규모는 전국 기초자치단체 중 4위를 기록했다. 반도체 수출은 전체 1분기 수출의 81.2%를 차지하며 증가세를 이끌었다고 청주시는 설명했다.

고용 지표도 양호했다. 지난해 하반기 기준 청주시 고용률은 66.0%로 전국 평균 63.5%보다 2.5%포인트(p) 높았다. 실업률은 1.9%로 전국 평균 2.8%보다 0.9%p 낮았다.


주택시장에서는 미분양 주택이 지난해 말 집계된 1184가구에서 지난 3월 154가구로 줄었다. 올해 1분기 아파트 매매량은 3493건으로 지난해 같은 기간보다 11.4% 증가했다.

청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr

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홍성헌 기자
사회2부
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