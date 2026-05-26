전북대병원, 의료 AI 진료시스템 도입
복지부 지원사업 선정… 국비 10억여 원 확보
중증·응급환자 진단 보조·실시간 감시 강화
전북대학교병원이 인공지능(AI) 기반 진료시스템을 도입해 중증·응급환자 진료 역량 강화에 나선다.
전북대병원은 보건복지부 주관 ‘2026년 권역책임의료기관 AI 기반 진료시스템 지원사업’에 최종 선정돼 국비 10억여원을 확보했다고 26일 밝혔다.
이 사업은 중증·고난도 필수의료를 담당하는 권역책임의료기관에 AI 기술을 접목해 진료 정확도와 의료 인력 운영 효율을 높이기 위한 것이다. 진료 효율화, 환자 안전 강화, 진료 정밀도 제고를 3대 목표로 정하고 AI 솔루션을 진료 현장에 도입한다.
우선 흉부 질환과 폐결절 자동분석 솔루션을 비롯해 뇌경색, 유방암 등 주요 중증 질환 진단 보조 시스템을 구축한다. 영상 판독의 정확도를 높이고 야간이나 응급 상황에서도 신속한 의사결정을 돕겠다는 취지다.
입원 환자 안전을 위한 실시간 감시 체계도 강화된다. AI가 생체 신호와 심전도 데이터를 분석해 심정지 등 이상 징후를 사전에 예측하는 시스템을 도입해 환자 상태 변화에 대한 골든타임 대응력을 높일 계획이다.
진료 효율화를 위해 의료 전문 음성 입력 시스템도 도입한다. 의료진 음성을 실시간 문자로 변환해 의무기록에 입력하는 방식으로, 기록 업무 부담을 줄이고 환자 진료와 간호에 집중할 수 있는 환경을 마련한다.
전북대병원은 이번 사업을 스마트병원 기반 구축, 상급종합병원 구조전환 지원사업 등과 연계해 지역 내 중증 환자가 타 지역으로 빠져나가지 않고 치료받을 수 있는 지역 완결형 진료체계를 강화할 방침이다.
양종철 전북대병원장은 “이번 사업 선정은 디지털 기반 미래형 스마트병원으로 도약하는 계기가 될 것”이라며 “AI 기술을 환자 중심 진료환경에 적극 도입해 의료서비스의 질과 효율성을 높이겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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