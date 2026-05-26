울산시, 지역 건설업체 하도급률 37％ 달성 총력전
대형 건설사 본사 찾아 상생 세일즈
울산시는 올해 목표 하도급률 37% 달성을 위해 ‘2026년 상반기 본사 영업(세일즈) 활동’을 추진한다고 26일 밝혔다.
이번 영업 활동은 고환율·고물가·고유가 등 복합적인 경제 여건 악화와 국제 정세 변화로 지역 건설업계의 경영 부담이 가중되는 가운데, 지역 건설업계의 활력 회복과 하도급 참여 확대를 위해 마련됐다.
이를 위해 구성된 영업팀은 이재업 건설주택국장을 비롯한 울산시 공무원 3명과 종합·전문·기계설비 등 지역 건설 관련 협회 관계자 4명 등 총 7명이다.
방문 대상은 울산시 관내에서 대규모 공동주택 및 도로 개설 공사를 시행 중이거나 계획 중인 대형 건설사들이다.
시는 이날 우미건설㈜과 ㈜한화를 시작으로, 27일 아이에스동서㈜·에스엠(SM)삼환기업·현대건설㈜, 28일 삼성물산을 차례로 방문할 예정이다.
영업팀은 삼성물산, 현대건설㈜ 등 주요 건설사의 대표이사를 비롯한 본부장급 경영진을 직접 만나 의견을 교환하고, 지역 건설업체의 진입 장벽 완화를 통한 하도급 참여 확대와 상생 협력 강화를 적극 요청할 계획이다.
또한 울산시는 올해 하도급률 목표인 37%를 달성하고자 지역 중소 건설업체의 참여를 넓히기 위한 구체적인 협력 방안도 제안한다.
주요 내용으로는 잔여 공종의 분할 발주,지역제한 경쟁입찰 및 울산 업체 참여 기회 확대, 협력업체 미등록 업체라도 우수한 경우 ‘현장 추천제도’를 통한 입찰 참여 허용 등이다.
울산시 차원의 맞춤형 행정 지원도 추진된다. 시는 지역 업체 참여 비율에 따른 최대 20% 용적률 인센티브 부여, 하도급 대금 지급보증서 발급 수수료 지원, 하도급 실적 우수업체에 대한 시장 표창 등을 혜택으로 내걸었다.
이와 함께 올해 하반기 개최 예정인 ‘대형건설사-지역 건설업체 만남의 날’ 행사의 적극적인 참여를 독려하며 실질적인 수주 기회를 창출한다는 방안이다.
이재업 건설주택국장은 “대형건설사와 지역업체 간의 상생은 울산 경제 활성화와 일자리 창출의 핵심 동력”이라며 “단순한 방문에 그치지 않고 본사 차원의 결단을 이끌어 낼 수 있도록 발로 뛰는 영업 활동에 최선을 다하겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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