속초 영랑호 관광단지 조성 본격화
강원도 속초 영랑호 관광단지 조성사업이 본격적으로 추진된다.
시는 강원도가 지난 22일 영랑호 관광단지 조성사업에 대한 관광단지 지정 승인 고시를 했다고 26일 밝혔다.
이 사업은 1976년 유원지로 지정된 이후 50년 동안 개발이 이뤄지지 않았던 영랑호 일원을 새로운 관광단지로 개발하는 사업이다.
민간 사업자인 신세계센트럴이 1조원 가량을 투자해 추진한다. 영랑호 일원 131만8436㎡ 부지에 호텔, 콘도, 스포츠센터, 박물관, 야외식물원, 전망대 등을 조성할 예정이다.
단순한 관광시설 개발을 넘어 영랑호의 생태적 가치를 최대한 보전하면서 시민과 관광객이 함께 이용할 수 있는 공공성과 편의성을 확보하는 데 중점을 두고 추진한다.
시는 환경영향평가, 재해영향평가 등 인허가 절차를 거쳐 관광단지 조성계획 승인 신청에 나선다. 조성계획 승인 완료 후 공사에 착공한다. 준공 목표는 2031년이다.
영랑호는 모래 퇴적물 등이 해안 입구를 막아 형성된 석호다. 봄이면 7.9㎞에 달하는 둘레길을 따라 벚꽃이 만개한다. 영랑호의 수면이 잠잠할 때는 수면 위로 비친 설악산 비경도 만날 수 있다.
겨울철에는 백조라 불리는 큰고니(천연기념물 201호), 청둥오리, 물닭 등 수많은 철새가 날아든다.
사업이 마무리되면 도심, 해변 중심의 관광 축이 북부권으로 확장할 것으로 기대된다. 특히 숙박, 문화, 생태관광이 결합한 새로운 관광거점을 조성을 통해 지역 균형발전과 관광산업 경쟁력이 강화할 것으로 전망된다.
시 관계자는 “친환경적이고 지속 가능한 복합 문화관광 공간 조성을 통해 속초시가 글로벌 관광도시로 도약하는 계기를 만들겠다”고 말했다.
속초=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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