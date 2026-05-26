대구 미군부대 인근에 한미 우호 ‘한미단길’ 조성 검토
대구 남구는 미군부대 인근 상권 부활을 위한 거리 조성을 검토 중이라고 26일 밝혔다.
남구는 미군부대 캠프워커(봉덕동) 옛 정문이었던 4번 게이트 일대에 한미동맹 의미를 담은 ‘한미단길’을 조성할 계획이다. 캠프워커에서 효성로로 이어지는 약 500m 구간 삼정길 일대가 대상지다. 남구는 한미단길 기본구상용역을 진행 중이며 6월 용역 결과가 나올 예정이다.
남구는 4번 게이트가 캠프워커 정문으로 사용될 당시 미군과 지역 주민의 교류가 활발했던 삼정길의 역사성과 상징성을 활용해 거리를 조성할 방침이다. 미국문화와 청년 콘텐츠가 공존하고 관광 기능도 할 수 있는 장소를 만드는 것이 목표다. 자체 검토안에는 청년 문화와 보행 중심 거리 조성, 한미문화 커뮤니티 센터 설치 등의 내용이 담겼다. 3차순환도로 동편 개통으로 차량 접근성이 개선됨에 따라 외부 방문객 증가도 기대된다.
과거 4번 게이트 인근은 지역 주민과 미군의 왕래가 많았던 장소였다. 이 때문에 음식점과 카페 등이 잇따라 들어서며 자연스럽게 상권이 형성됐고 이국적인 모습에 한때 남구를 대표하는 거리로 여겨지기도 했다. 하지만 캠프워커가 지난해부터 3차 순환도로 동편과 연결된 캠프워커 7번 게이트를 정문으로 사용하면서 삼정길 일대가 급격히 쇠퇴하기 시작했다. 이에 미군부대 인근이라는 지역 특성을 살린 거리 조성을 계획하게 됐다.
남구 관계자는 “미군부대 인근이라는 공간적 특성과 한미 교류 상징성 등을 활용한 거리 조성을 검토 중”이라며 “기본구상용역이 마무리되면 보다 구체적인 청사진이 공개될 것”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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