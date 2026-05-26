웹젠, 4년 연속 ‘ESG나눔기업패’ 수상… 코딩 교육 지원
웹젠이 경기 사랑의열매로부터 ‘2026 ESG나눔기업패’를 수상했다고 26일 밝혔다.
웹젠은 2023년부터 4년 연속으로 이 상을 받으며 지역 사회와 연계한 활동을 이어가고 있다.
대표적인 사회공헌활동으로는 성남시청소년청년재단과 함께 운영하는 ‘청소년 코딩 공작소 with 웹젠’이 있다. 2017년부터 시작된 사업이다. 초등학생을 대상으로 교과목 연계 방식의 코딩 교육을 제공하며 고등학교 코딩 동아리 학생에게는 교육과 함께 결과물을 겨루는 ICT 발명품 경연대회를 진행한다.
웹젠은 게임 및 미디어 과의존 문제를 겪는 초등학생의 자기조절 능력 향상을 돕는 ‘게임 과몰입 예방 프로그램’도 함께 운영한다. 작년부터 가족 단위 심화 프로그램을 신설해 학부모로 대상을 넓혔다. 올해는 학부모 참여 비중을 높여 자녀와의 갈등 예방과 관계 회복 교육을 중점적으로 실시했다.
웹젠은 올해 사회공헌 사업을 위한 기부금을 경기 사랑의열매에 전달했다. 해당 기부금은 성남시청소년청년재단 협력 사업에 전액 쓰일 예정이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사