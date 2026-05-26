뷰익 LPGA 상하이, 총상금 320만 달러로 증액…아시아 개최 LPGA 대회 중 ‘최대 규모’
미국여자프로골프(LPGA) 투어 뷰익 LPGA 상하이 총상금액이 작년 220만 달러에서 100만 달러가 증액된 320만 달러로 치러진다.
LPGA투어는 26일(한국시간) 오는 10월 15일부터 18일까지 중국 상하이의 서산 인터내셔널GC에서 열리는 뷰익 LPGA 상하이 대회 상금액이 320만 달러 규모로 치러진다고 발표했다.
이는 아시아에서 열리는 LPGA투어 대회 중 가장 많은 금액이다.
2018년 처음 시작한 이 대회는 상하이 인근 치중 가든GC에서 열렸으나 코로나19 팬데믹 때문에 2020년과 2021년, 2022년 대회는 3년 연속 취소되기도 했다.
지노 티띠꾼(태국)이 우승한 작년 대회는 폭염으로 인해 그린이 심하게 훼손된 가운데 열려 진행에 차질을 빚기도 했다. 대회 개최지 변경은 그 후속 조치다.
대회 주최사인 뷰익 관계자는 “총상금을 아시아 여자 프로 골프 사상 최고액인 320만 달러로 전격 인상한 것은 대회 발전의 중요한 이정표가 될 것”이라며 “중국 골프 발전을 향한 뷰익의 지속적이고 확고한 의지를 반영하는 것”이라고 상금 증액 배경을 설명했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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