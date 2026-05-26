김상동 경북교육감 후보 ‘학부모가 지지하는 교육감’ 선정
전국학부모단체연합, 전국 12개 시·도 ‘학부모 지지 교육감 후보’ 명단 공식 발표
김상동 경북교육감 후보(전 경북대 총장)가 대한민국 학부모들을 대표하는 전국 규모 교육 시민단체로부터 전폭적인 지지를 받으며 교육 대전환을 이끌 대표 주자로서의 입지를 확고히 다졌다.
전국학부모단체연합(이하 전학연)이 25일 발표한 ‘2026 학부모가 지지하는 교육감 후보’ 명단에 경북지역 대표로 김상동 후보가 선정됐다.
전학연은 과거 교육감 선거에서도 왜곡된 이념 교육과 편향된 교육 권력을 척결하고 공교육 정상화를 이끌 적임자들을 적극 지지해 온 대표적인 보수 성향의 학부모 연대 단체다. 이들은 선거 때마다 공식 채널 등을 통해 학부모들이 지지하는 후보 명단을 게재하며 유권자들에게 강력한 메시지를 던져왔다.
이번 지방선거를 앞두고 전학연은 김상동 경북교육감 후보를 비롯해 조전혁(서울), 임태희(경기), 이대형(인천), 정승윤(부산), 신경호(강원), 강미애(세종), 윤건영(충북), 이명수(충남), 강은희(대구), 김주홍(울산), 권순기(경남) 등 전국 12개 시·도의 ‘학부모가 지지하는 교육감 후보’ 명단을 일제히 공개했다.
전학연 측은 그동안 무너진 교육 현장을 바로 세우고 아이들의 올바른 미래를 담보할 수 있는 검증된 리더십과 교육 정상화를 최우선 기준으로 지지 후보를 선정해 온 것으로 알려져 있다.
김 후보는 “우리 아이들의 미래를 가장 가까이서 걱정하고 챙기는 학부모님들께서 직접 선정해주신 지지 후보라는 타이틀은 그 어떤 선언보다 무겁고 영광스러운 훈장”이라며 감사의 뜻을 전했다.
이어 김 후보는 “낡은 행정과 불투명한 교육에 우리 아이들의 소중한 미래를 더 이상 방치할 수 없다”며 “전국 학부모님들의 염원을 가슴 깊이 새겨 잃어버린 경북 교육 8년을 반드시 심판하고 공정과 상식이 살아 숨 쉬는 대한민국 최고 수준의 경북 교육을 완성하겠다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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