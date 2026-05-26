넷마블문화재단, ‘2026 전국 장애학생 e페스티벌’ 27일 예선 시작
넷마블문화재단이 국립특수교육원 및 한국콘텐츠진흥원과 공동 주최하고 교육부와 문화체육관광부가 후원하는 ‘2026 전국 장애학생 e페스티벌’ 예선을 오는 27일부터 시작한다고 밝혔다.
이 행사는 게임이 가진 기능성을 활용해 장애학생의 자존감과 성취감을 고양하고 정보화 능력 향상과 여가문화 확립을 돕기 위해 기획됐다. 넷마블은 2009년부터 해당 행사를 공동 주최하며 관련 활동을 이어오고 있다.
올해 페스티벌은 예선과 본선 및 결선 모든 일정을 오프라인 방식으로 진행한다. 예선은 5월 27일부터 7월 10일까지 약 1개월간 열린다. 전국에서 모인 약 3000명의 참가자가 본선 진출을 두고 경쟁을 펼친다. 최종 본선과 결선은 강원도 홍천에 위치한 소노캄 비발디파크에서 9월 8일과 9일 양일간 개최될 예정이다.
예선전은 로봇코딩을 포함한 18개 종목의 정보경진대회와 PC 게임 ‘마구마구 리마스터’ 및 모바일 게임 ‘모두의마블’ 등이 포함된 e스포츠대회 11개 종목으로 치러진다. 올해 e스포츠대회는 ‘FC 온라인’이 정식 종목으로 승격함에 따라 기존 10개에서 11개 종목으로 확장됐다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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