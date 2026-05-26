컴투스, 한국여자야구연맹 후원… 아마추어 및 유소년 지원
컴투스가 여자 야구 저변 확대와 유소년 선수 육성을 위해 한국여자야구연맹을 후원한다고 26일 밝혔다.
이번 후원은 모바일 야구 게임 ‘컴투스프로야구V26’ 등을 통해 얻은 수익을 후원금으로 쓰는 식으로 진행한다.
컴투스는 23일 충남 천안야구장에서 열린 ‘여자야구 페스티벌 2026’ 개막식에서 공식 전달식을 가졌다. 행사에는 김정호 컴투스 야구사업 본부장과 임혜진 한국여자야구연맹 회장 등이 참석했다.
이번 후원을 통해 연맹 산하 공식 육성팀인 ‘천안 주니어 여자야구단’의 훈련 환경 개선을 돕고 유망한 유소년 선수들을 선정해 장학금과 야구 물품을 제공한다.
해당 야구단은 전국 대회에 출전하는 유일한 주니어 단일팀으로 작년 상반기 여자야구 디비전6 퓨처리그 준우승과 ‘제1회 교원투어배’ 준결승 진출을 기록했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사