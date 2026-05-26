“앞뒤 안 맞는 사과”…5·18단체들 고개 숙인 정용진 비판
스타벅스 ‘탱크데이’ 프로모션과 관련한 정용진 신세계그룹 회장의 대국민 사과에 대해 5·18 단체들은 “그런 사과는 할 필요가 없다. 오히려 모독”이라며 비판의 목소리를 높였다.
신극정 5·18민주화운동부상자회장은 26일 국민일보와의 통화에서 “국민을 상대로 돈을 버는 기업이라면 사회적 책임과 역사에 대한 최소한의 존중을 보여야 하는데 처신이 잘못됐다”며 “피해를 줬으면 즉시 사과했어야 하는데 그렇지 않았다”고 비판했다.
신 회장은 이어 “즉각 사과하지 않은 것은 결국 대통령까지 나서자 떠밀리듯 사과한 것”이라며 “그렇게 한 사과 조차 모든 책임은 자신에게 있다면서도 담당자에게 책임을 돌리고 있으니, 앞뒤가 맞지 않는 사과이자 모독”이라고 강조했다.
박강배 5·18기념재단 상임이사는 “기업은 상품만 파는 곳이 아니라 사회적 가치와 역사 인식을 함께 고민해야 한다”며 “5·18과 민주주의 희생자들의 아픔을 마케팅 소재로 활용하려 한 발상 자체가 문제”라고 꼬집었다.
이어 “무엇이 잘못됐는지 제대로 이해하지 못한 것처럼 보인다”고 지적하기도 했다.
같은 날 광주전남추모연대도 입장문을 내고 “모든 책임은 저에게 있다면서도 책임지지 않는 정 회장은 즉각 사퇴하라”고 밝혔다. 공개 사과에도 실질적인 책임과 인적 쇄신이 빠졌다고 지적했다.
광주전남추모연대는 스타벅스가 5·18민주화운동 기념일에 ‘탱크데이’ ‘탁 치니 억’ 등 군부독재 시절 국가폭력을 연상시키는 마케팅을 했다며 이를 “단순 실수가 아닌 명백한 역사적 범죄”라고 규정했다.
또 신세계그룹의 자체 조사 결과도 문제 삼았다.
광주전남추모연대는 “고의성을 전면 부정하며 구차한 변명으로 일관하고 있다”며 “사태의 본질을 흐리고 시·도민을 또 한 번 기만하는 행태”라고 말했다.
정 회장은 이날 서울 강남구 조선팰리스에서 기자회견을 열고 “진심으로 머리 숙여 사죄드리며 여러분의 용서를 구한다”고 밝혔다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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