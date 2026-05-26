李대통령 “안보, 초격차 경제강국 토대… 국방 강화 총력”

李대통령 “안보, 초격차 경제강국 토대… 국방 강화 총력”
이재명 대통령이 전시 작전권 환수와 핵추진 잠수함 도입 등을 언급하면서 국방력 강화에 총력을 다하겠다고 강조했다.
이 대통령은 26일 청와대에서 열린 국무회의에서 “튼튼한 안보는 글로벌 초격차 경제 강국으로 도약하기 위한 핵심적 토대”라며 이같이 밝혔다. 이어 “평화가 전제되지 않는 성장은 사상누각”이라고 덧붙였다.
구체적으로는 미래형 첨단강군 전환, K-방산 육성을 당면 과제로 꼽았다. 이 대통령은 “인공지능과 드론 기술 도입을 가속화하고 미래 국방력의 핵심 전략 자산인 핵추진 잠수함 도입에 속도를 내야겠다”며 “로봇과 드론, 우주 등 분야에서 세계시장을 선도할 미래 신안보혁신기업 육성에도 박차를 가해야겠다”고 말했다.
다자안보 네트워크 구축의 중요성도 지적했다. 이 대통령은 “전쟁에 이기는 것도 중요하지만, 전쟁이 나지 않도록 평화를 구축하는 노력도 매우 중요하다”고 설명했다.
자주국방의 일환으로 전작권 환수에 박차를 가해달라고도 당부했다. 이 대통령은 “무엇보다 중요한 것은 우리 안보는 우리 스스로 책임지고 지키겠다는 견고한 자세”라며 “자주적 국방 의지가 있어야 친구도 우리를 존중하고 동맹도 더욱 굳건하게 유지될 수 있다. 한미 동맹의 건강한 발전을 견인할 전작권 환수를 차질 없이 신속하게 진행해 달라”고 지시했다.
한편, 이 대통령은 공공기관과 기업의 동남권 추가 이전도 거론했다. 국제질서 급변 등을 고려할 때 해양 주도권 선점이 한층 중요해졌다는 취지다. 이 대통령은 “동북아 해양주도권 경쟁이 치열해지는 과정에서 동남권의 지정학적 가치는 더욱 빛을 발할 것”이라며 “동남권 투자공사 신설, 항만 항공 인프라 확충, 해양 산업 기반 강화 같은 과제도 완수해야 한다”고 짚었다.
하반기 경제 전략도 언급했다. 이 대통령은 “중동 전쟁 장기화 등 대외 여건의 어려움에도 경제가 빠르게 회복하고 성장하면서 올해 명목 성장률이 10%에 육박할 수 있다는 관측이 나온다”며 “물가 안정에 최우선으로 주력하고 중동 전쟁 이후의 상황 변화에도 선제적으로 대비해야겠다”고 했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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