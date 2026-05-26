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[속보] BTS, 아메리칸 뮤직 어워즈 대상… 통산 두 번째

입력:2026-05-26 11:51
수정:2026-05-26 12:59
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BTS가 25일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 아메리칸 뮤직 어워즈에서 수상 소감을 밝히고 있다. AFP연합뉴스

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 3대 대중음악 시상식 중 하나로 꼽히는 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(AMA)에서 대상 격인 ‘올해의 아티스트’(Artist Of The Year)에 선정됐다. 통산 두 번째 수상이다.

BTS는 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 시상식에서 올해의 아티스트 수상자로 발표됐다. 올해 미국프로풋볼(NFL) 결승전 ‘슈퍼볼’에서 단독 공연을 폈던 푸에르토리코 출신 가수 배드 버니를 비롯해 테일러 스위프트, 브루노 마스, 저스틴 비버, 레이디 가가 등 세계 정상급 스타들을 제친 결과다.

AMA는 그래미 어워즈, 빌보드 뮤직 어워즈와 함께 미국 대중음악계에서 가장 권위 있는 시상식 중 하나로 꼽힌다. 부문별 수상자는 팬 투표로 결정된다.


BTS는 앞서 2021년 11월 ‘버터’(Butter)로 아시아 가수로는 최초로 이 상을 받은 바 있다. 이번에는 군 공백기 이후 지난 3월 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)으로 복귀한 지 2개월 만에 수상하며 건재함을 과시했다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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