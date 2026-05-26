김덕현 “박충식, SNS 경력 기재 수정…허위경력 인정”
박충식 민주당 연천군수 후보 AICPA 경력 논란 확산
공개한 합격증 대한 진위·한 과목만 합격 의혹도 제기
김덕현 “허위경력 자인” vs 박충식 “합격 사실 명백”
박충식 더불어민주당 연천군수 후보의 ‘미국공인회계사(AICPA)’ 경력을 둘러싼 논란이 확산되는 가운데, 국민의힘 김덕현 연천군수 후보가 “허위경력 공표를 사실상 스스로 인정했다”며 후보 사퇴를 촉구하고 나섰다.
김덕현 후보는 지난 25일 “박 후보가 자신의 SNS 경력을 기존 ‘미국공인회계사’에서 ‘미국공인회계사 시험 합격’으로 수정했다”며 “그동안 문제없다고 주장하다가 논란이 커지자 슬그머니 표현을 바꾼 것은 허위경력 공표 사실을 자인한 것과 다름없다”고 주장했다.
앞서 김 후보 측은 지난 22일 기자회견을 열고 박 후보가 선거벽보와 선거공보 등 공식 홍보물에 ‘미국공인회계사’ 경력을 기재한 것에 대해 “정식 라이선스를 취득하지 않은 상태에서 공인회계사 명칭을 사용한 것은 명백한 허위사실 공표”라며 “실무 경력과 윤리시험 등 정식 자격 요건을 전혀 갖추지 못했다”고 선거관리위원회에 공식 이의를 제기한 바 있다.
김 후보 측은 특히 박 후보가 해명 과정에서 공개한 합격 안내문에도 “캘리포니아주 회계사위원회로부터 유효한 라이선스를 발급받지 않은 사람은 공인회계사로 자처할 수 없다”는 경고 문구가 명시돼 있었다고 강조했다.
김 후보 측은 “박 후보가 직접 공개한 자료가 오히려 스스로 허위 경력임을 입증하는 결정적 근거가 됐다”고 비판했다.
논란은 박 후보가 공개한 시험 합격증을 둘러싸고도 이어지고 있다.
박 후보가 공개한 미국공인회계사 합격 안내문에 박 후보의 이름 등 개인정보 내용이 없다는 점과 공개한 합격 증서에는 4개 과목 중에서 단 한 과목에 대한 성적만 기재돼 있기 때문이다.
이에 대해 박 후보 측은 “이미 3개 과목을 먼저 합격한 상태에서 마지막 한 과목 합격 통보를 받은 것”이라고 해명했지만, 앞서 합격했다는 나머지 3개 과목에 대한 증빙 자료는 추가로 공개하지 않아 의혹을 낳고 있다.
일부 언론에서는 박 후보가 공개한 1차 필기시험 합격 주장마저도 허위라는 의혹을 제기하며 최종 합격증, 4과목 성적표 등의 해명 자료를 요청하고 있는 상황이다.
이에 대해 박 후보 측은 “공개한 합격 안내문을 확인하면 모든 부문을 성공적으로 통과했다는 내용이 있다”면서 “일부에서 제기하는 의혹은 사실이 아닌 말로 후보를 비방하기 위한 것”이라고 일축했다.
김 후보 측은 “유권자 판단의 핵심이 되는 경력을 둘러싸고 계속 해명이 바뀌고 있다”고 지적하며 미국 캘리포니아주 공인회계사법과 국내 공인회계사법을 근거로 “정식 라이선스를 취득하지 않은 상태에서는 미국에서도 CPA 명칭 사용이 제한되며, 국내법상 외국공인회계사 등록 자격 역시 인정되지 않는다”고 강조했다.
김 후보는 “개인 SNS는 수정할 수 있어도 이미 배포된 선거공보와 선거벽보는 되돌릴 수 없다”며 “유권자에게 잘못된 경력이 전달된 이상 단순 표현 수정만으로 책임을 피할 수 없다”고 말했다. 이어 “박 후보는 군민에게 사과하고 후보직에서 즉시 사퇴해야 한다”고 촉구했다.
반면 박 후보는 지난 23일 긴급 기자회견을 통해 “정식 라이선스를 취득하지 못한 것은 맞지만 국내에서는 시험 합격자를 통상적으로 미국공인회계사라고 불러온 관행이 있다”며 허위사실 공표 의혹을 부인했다.
박 후보는 “국내에서는 AICPA 시험 합격자를 통상 미국공인회계사라고 불러왔고 이를 금지하는 규정은 없다”며 “미국에서 직접 개업하거나 업무를 수행하기 위해서는 추가적인 실무 경력과 등록 절차가 필요한데, 이는 사업자등록 절차와 유사한 개념”이라고 설명했다.
박 후보는 “김 후보 측이 시험 합격과 주정부 라이선스 보유 개념을 의도적으로 혼동시키며 마치 허위 경력을 만든 것처럼 몰아가고 있다”면서 “선거 공보물 어디에도 ‘라이선스 보유’나 ‘자격증 취득’이라는 표현은 사용하지 않았다. 시험 합격 사실 자체는 명백하기 때문에 허위사실 공표에 해당하지 않는다”고 주장했다.
이어 “확인도 없이 허위라고 단정하고 후보 사퇴까지 요구한 정치공세에 대해서는 강력한 법적 책임을 묻겠다”고 밝혔다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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