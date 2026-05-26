김덕현 “박충식, SNS 경력 기재 수정…허위경력 인정”

박충식 민주당 연천군수 후보 AICPA 경력 논란 확산

공개한 합격증 대한 진위·한 과목만 합격 의혹도 제기

김덕현 “허위경력 자인” vs 박충식 “합격 사실 명백”

김덕현 국민의힘 연천군수 후보와 박충식 더불어민주당 연천군수 후보. 김덕현 후보 캠프·박충식 후보 캠프 제공, ChatGPT

박충식 후보가 공개한 자신의 미국공인회계사 합격 안내문. 내용에는 시험의 모든 섹션을 성공적으로 통과했음을 보여주는 내용(빨간 네모칸)과 공인회계사 업무를 수행하거나 공인회계사로 자처할 수 없다는 점이 명기(빨간줄)돼 있다. 박충식 후보 캠프 제공

합격증, 4과목 성적표 등의 해명 자료를 요청하고 있는 상황이다.

모든 부문을 성공적으로 통과했다는 내용이 있다”면서 “일부에서 제기하는 의혹은 사실이 아닌 말로 후보를 비방하기 위한 것”이라고 일축했다.

박충식 후보가 제시한 합격 증서(왼쪽)에는 한 과목에 대한 성적이 기재돼 있지만 제3자의 합격 증서에는 4과목에 대한 성적이 모두 기재돼 있다. 박충식 후보 캠프·연천신문 제공

김 후보 측은 “유권자 판단의 핵심이 되는 경력을 둘러싸고 계속 해명이 바뀌고 있다”고 지적하며 미국 캘리포니아주 공인회계사법과 국내 공인회계사법을 근거로 “정식 라이선스를 취득하지 않은 상태에서는 미국에서도 CPA 명칭 사용이 제한되며, 국내법상 외국공인회계사 등록 자격 역시 인정되지 않는다”고 강조했다.