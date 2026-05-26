강기정 광주시장 “정용진 회장, 직원 방패 삼아 뒤에 숨어”
“기자회견, 사과·진상규명·책임 빠져”
신세계 광주 사업에 대해 “계획대로”
스타벅스 5·18민주화운동 조롱 논란에 대해 사과한 정용진 신세계 회장을 놓고 강기정 광주시장이 “직원을 방패 삼아 뒤에 숨었다”며 강하게 비판했다.
강 시장은 26일 오전 광주시청 기자실에서 기자간담회를 열고 이같이 밝혔다.
강 시장은 이날 정회장의 사과 기자회견에 대해 “진상규명을 핑계로 시간을 끌었지만, 고의성 여부 등 어떠한 의혹도 밝히지 못했다”며 “모든 책임은 본인에게 있다고 했지만 구체적인 책임은 지지 않았다. 사과, 진상규명, 책임이 모두 빠진 ‘3무(無) 기자회견’이었다”고 말했다.
이어 “기업의 무책임한 대처가 추가 혐오를 부추기고, 가짜뉴스를 퍼뜨리고 있다”면서 “혐오는 명백한 ‘범죄’다. 이번 스타벅스 코리아의 혐오 마케팅은 기업 가치 훼손을 넘어, 공동체 자체를 위협하는 사회적 중대재해”라고 강조했다.
또 “이를 근절하기 위해 입법부는 개헌과 입법을 통해 정부는 철저한 수사와 진상규명을 통해 그 역할을 다할 것을 촉구한다”며 “민주주의 역사에 대한 부정과 5·18에 대한 조롱과 모욕을 방관한다면, 대한민국 민주주의는 위협받을 수밖에 없다. 민주·인권·평화의 도시 광주가 먼저 단호하게 나선 이유다”라고 말했다.
다만, 강 시장은 신세계그룹이 광주지역에 투자하는 사업은 “계획대로 추진해야 한다”고 선을 그었다.
강 시장은 “신세계백화점 터미널 복합화 사업은 계획대로 잘 추진될 것”이라며 “최근 교통영향평가를 포함해 도시계획심의가 진행 중이다. 이 사업은 이번 사태와 관련 없는 별도 법인에서 추진하고 있다”고 밝혔다. 또 “어등산스타필드의 경우 정용진 회장 그룹사에서 추진중이지만, 시민들이 우리 지역의 발전의 관점에서 잘 봐주시리라 생각한다. 잘못은 잘못이고, 지역발전을 위한 투자는 투자라고 시민들도 생각할 것으로 본다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사