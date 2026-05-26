올여름 ‘포항’으로 떠나자…코레일서 기차·시티투어 동시 예약
경북 포항시가 여름 여행 성수기를 앞두고 철도와 연계한 관광서비스를 확대하며 관광객 유치에 나섰다.
포항시는 이달부터 코레일 승차권 예매 시스템과 관광콘텐츠를 연계해 ‘시티투어 원스톱 예약 서비스’를 도입했다고 26일 밝혔다.
관광객들은 코레일 애플리케이션과 홈페이지에서 열차 승차권과 함께 포항 시티투어버스 상품을 한 번에 예약할 수 있게 됐다. 별도의 예약 절차를 거치지 않아도 돼 여행 준비가 간소화되고, 주요 관광지 접근성도 한층 개선될 전망이다.
시는 기존 남·북구로 나눠 운영하던 시티투어 종일 코스를 통합해 ‘퐝퐝코스’ 단일코스로 개편했다. 코스는 구룡포 일본인 가옥거리, 과메기문화관, 호미곶광장, 죽도시장, 영일대해수욕장, 스페이스워크 등 포항의 대표 관광지를 한 번에 둘러볼 수 있도록 구성됐다.
이용객 편의를 위해 운영 기준도 완화됐다. 화·목요일 운영되는 평일 예약형 코스의 최소 출발 인원은 기존 15명에서 10명으로 줄었고, 단체코스 기준도 35명에서 30명으로 낮췄다.
특히 매주 토요일 운영되는 주말 순환형 ‘퐝퐝코스’는 최소 인원 제한을 없애 소규모 관광객도 부담 없이 이용할 수 있도록 했다.
소규모·개별 관광객을 위한 맞춤형 서비스도 확대된다. 관광택시 사업을 통해 관광객은 원하는 일정과 코스를 자유롭게 설계할 수 있으며, 주요 관광지와 숨은 명소를 유연하게 이동할 수 있다. 이용요금은 3시간 기준 8만원, 5시간 기준 12만 5000원이다.
관광택시 이용객에게는 추가 혜택도 제공된다. 포항크루즈 이용 시 일반 요금 대비 3000원 할인, 호미곶 해맞이광장 새천년기념관 입장료 2000원 할인 등이 포함된다.
시는 이번 서비스 개편을 통해 철도 교통망과 관광 콘텐츠를 유기적으로 결합하고, 지역 상권과 연계한 체류형 관광을 확대한다는 방침이다.
윤천수 포항시 관광산업과장은 “포항관광 시티투어, 관광택시 등 관광편의 교통수단을 활용해 앞으로도 포항이 가진 매력적인 관광 자원과 지역 상권을 유기적으로 결합하고 체류형 관광 활성화에 노력하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사