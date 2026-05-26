트럼프 움직였던 네타냐후 “이젠 힘 없다” 인정
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 관련 의사결정에 영향을 미칠 능력이 거의 없다고 말한 것으로 전해졌다.
로이터통신은 네타냐후 총리가 사적인 대화에서 측근들에게 이 같이 말했다는 이스라일 당국자 2명의 전언을 25일(현지시간) 보도했다.
타임스 오브 이스라엘은 지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 합동 공습으로 시작된 전쟁을 끝내기 위한 합의를 도출하는 협상에서 이스라엘이 거의 배제된 상황이라는 점을 강조했다.
네타냐후 총리의 ‘사적 대화’에 간여한 한 이스라엘 당국자는 총리가 현재 협상 중인 양해각서에 우려를 드러냈다고 로이터에 전했다.
미국과 이란은 이란의 핵무기 개발 의욕과 제재 해제 요구, 레바논 내 이슬람 무장단체 헤즈볼라를 상대로 한 이스라엘의 전쟁을 둘러싸고 여전히 이견을 보이고 있다.
네타냐후 총리는 헤즈볼라 공격을 포함해 작전을 계속 수행할 권리를 요구하고 있다. 이 조건은 이란이 레바논 남부에서 이스라엘 군사작전의 완전 중단을 고집할 경우 합의를 무산시킬 수 있는 쟁점이라고 타임스 오브 이스라엘은 설명했다.
네타냐후 총리는 지금 이스라엘에는 트럼프 대통령에게 영향을 미칠 운신의 여지가 없다고 인정하고 있다고 이스라엘 관리는 말했다고 한다.
네타냐후 총리는 지난 한 주 동안 트럼프 대통령과 최소 3차례 전화 통화를 했다. 이 기간 이스라엘 관리들은 이스라엘이 에너지 기반시설을 겨냥해 미국과 함께 이란에 대한 공동 공습을 재개할 준비를 해왔다고 말했다.
지난 19일 밤 첫 통화 후 트럼프 대통령은 네타냐후 총리에게 무슨 말을 했느냐는 기자들의 질문에 “그는 아주 좋은 사람이고 내가 원하는 건 뭐든 할 사람”이라고 말했다.
두 정상은 지난 22일 밤과 23일에도 이틀 연속 통화했다. 세 번째 통화인 23일은 트럼프 대통령이 걸프 국가들, 튀르키예, 파키스탄 지도자들과 공동 통화로 이란 협상의 진행 상황을 설명한 뒤였다.
이후 네타냐후 총리는 성명을 통해 자신과 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 재개방을 위한 양해각서와 이란 핵 프로그램에 대한 최종 합의를 향한 향후 협상에 대해 논의했다고 밝혔다.
그는 그동안 이란과의 잠정 합의 가능성에 대해 공개적으로 언급한 적이 없었다.
타임스 오브 이스라엘은 “이번 합의안의 부상은 올해 총선을 앞둔 네타냐후 총리에게 민감한 시점에 나왔다”며 “이번 선거는 오랫동안 집권해온 네타냐후 총리에게 쉽지 않은 경쟁이 될 것”이라고 예상했다.
네타냐후 총리는 이스라엘 내부에서 이번 전쟁에서 스스로 내세운 목표를 달성하지 못했다는 비판을 받고 있다.
미국과 이스라엘이 이란 공격을 시작할 당시 네타냐후 총리는 이스라엘의 목표가 이슬람 정부 전복, 핵·탄도미사일 능력 제거 등이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 네타냐후 총리가 “양국 군이 함께 최고지도자 알리 하메네이를 제거해야 한다”고 주장한 뒤 이란 작전 개시에 대한 최종 명령을 내린 것으로 전해졌다. 하메네이는 첫 공습에서 사망했다.
이후 이스라엘과 미국의 전쟁 목표는 갈라졌다. 미국은 호르무즈 해협을 재개방에 초점을 맞췄다. 이 해협은 전쟁 전 전 세계 석유와 액화천연가스 수송량의 5분의 1이 지나가던 길이었다.
네타냐후 총리는 최근 미국 CBS방송 ‘60분’ 인터뷰에서 농축 우라늄이 이란 밖으로 반출되도록 하고 탄도미사일 생산을 멈추도록 하기 위해 더 많은 조치가 필요하다고 강조했다.
이 방송에서 그는 “아직 해야 할 일이 있다”고 말했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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