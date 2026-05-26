트럼프 움직였던 네타냐후 “이젠 힘 없다” 인정

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 12월 29일(현지시간) 미국 플로리다주 팜비치의 마러라고 클럽에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 회담한 뒤 기자회견을 하는 모습. 로이터연합뉴스

그는 아주 좋은 사람이고 내가 원하는 건 뭐든 할 사람”이라고 말했다.

트럼프 대통령이 걸프 국가들, 튀르키예, 파키스탄 지도자들과 공동 통화로 이란 협상의 진행 상황을 설명한 뒤였다.

핵·탄도미사일 능력 제거 등이라고 밝혔다.

“아직 해야 할 일이 있다”고 말했다.