8년 연속 ‘왕중왕전’ 겨냥…부상 털어낸 임성재, 텍사스서 질주 잇는다
28일 개막 찰스 슈와브 챌린지 우승 도전
세계랭킹 1, 2위 등 상위권 선수 대거 불참
PGA투어 홈페이지 우승 후보 2위에 올려
임성재가 미국 텍사스에서 2주 연속 열리는 미국프로골프(PGA) 투어에서 상승세를 이어간다.
오는 28일(현지시간)부터 나흘간 미국 텍사스주 포트워스의 콜로니얼CC(파70)에서 열리는 PGA투어 찰스 슈와브 챌린지(총상금 990만 달러)가 출격 무대다.
올해로 80주년인 이 대회는 지난 25일 막을 내린 더 CJ컵 바이런 넬슨에 이어 댈러스-포트워스 지역에서 열리는 PGA투어 ‘텍사스 투스텝’(연속 두 대회)의 두 번째 대회다. 그는 직전 대회인 더CJ컵 바이런 넬슨을 공동 9위로 마쳤다.
임성재의 올 시즌 최대 목표는 8년 연속 투어 챔피언십 진출이다. 그런 점에서 이번 텍사스 시리즈는 ‘투어 챔피언십’으로 가기 위한 중대한 분수령이다.
그는 루키 시즌이었던 2019년부터 지난해까지 한 해도 거르지 않고 7년 연속 투어 챔피언십(시즌 페덱스컵 랭킹 상위 30명만 출전하는 왕중왕전) 무대를 밟았다.
하지마 올해는 예기치 못한 오른쪽 손목 부상으로 두 달간 결장하며 페덱스컵 포인트 상위권 입상에 급제동이 걸렸다. 현재 임성재의 시즌 페덱스컵 랭킹은 55위다.
10개 대회에 출전해 ‘제5의 메이저’ 플레이어스 챔피언십과 시즌 두 번째 메이저대회 PGA챔피언십 등 3개 대회에서 컷 탈락했지만 3차례 ‘톱10’ 입상으로 서서히 샷감을 끌어 올리고 있다.
임성재는 늦은 시즌을 데뷔할 당시 “출발은 늦었지만 큰 대회들이 많이 남은 만큼, 차분하게 포인트를 쌓아 8년 연속 투어 챔피언십 출전을 반드시 이뤄내겠다”고 결기를 내보인 바 있다.
2주 뒤에 열리는 시그니처 이벤트 메모리얼 토너먼트를 앞두고 톱 랭커들이 대거 불참한다는 것도 임성재로서는 기회다. 임성재는 PGA투어 홈페이지가 게시한 우승 가능성이 높은 선수 중 2위에 이름을 올렸다. 1위는 저스틴 토머스(미국)다.
세계랭킹 1위, 2위인 스코티 셰플러(미국)와 로리 매킬로이(북아일랜드)가 출전자 명단에서 빠졌다. 직전 더CJ컵 바이런 넬슨 우승자 윈덤 클라크(미국)과 3타 차 2위에 입상한 김시우도 쉬어간다.
대회 우승자에게는 우승 상금(178만2000달러·약 27억330만원)과 함께 클래식카를 주는 것으로 유명하다. 올해는 완벽하게 복원한 1982년형 ‘지프 스크램블러’를 준다.
2개월의 공백을 메우기 위해 매 대회 스퍼트를 올리고 있는 임성재가 전통의 찰스 슈와브 챌린지에서 ‘8년 연속 투어 챔피언십 진출’을 향한 확실한 교두보를 마련할 수 있을지 귀추가 주목된다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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