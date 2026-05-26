WHO “통제 추월” 경고한 에볼라… 방역 불신에 치료제 없어
콩고민주공화국(민주콩고)에서 발생한 에볼라 바이러스 사태가 제대로 통제되지 않고 있다는 국제사회의 경고가 나왔다. 열악한 현지 사회·경제적 상황에 바이러스 자체의 특성까지 겹친 결과다.
로이터 통신과 국제연합 등에 따르면 테워드로스 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장은 25일(현지시간) 아프리카 연합 회원국과의 화상 회의를 주재하면서 이처럼 우려했다.
그는 그동안 민주콩고에서 900건 넘는 누적 의심 발병 사례와 200여건의 의심 사망 사례가 집계됐다면서 “확산 속도가 통제 노력을 앞지르고 있다”고 지적했다. 진단이 적시에 이뤄지지 않고 있다며 앞으로 지역 유행 상황이 악화할 것이라고도 내다봤다.
거브러여수스 사무총장은 26일 직접 콩고로 향하겠다고 밝혔다. 또 우간다 등 이웃 국가도 안전하지 않다며 이들 국가 정부에 즉시 행동을 취하라고 촉구했다. 실제 같은 날 우간다에서는 환자 2명이 추가로 확인돼 누적 7명이 확진됐다.
이번 에볼라 바이러스 사태가 쉽게 해결되지 않는 원인으로는 민주콩고 현지의 열악한 사정이 첫손에 꼽힌다. 무장 반군의 활동 등으로 난민이 대거 발생한 데다가, 정부 통제가 약한 상황에서 지역민들이 격리 치료를 불신하고 있다는 것이다.
실제로 최근에는 에볼라 유행지역 내 두 곳의 치료센터에 방화에 따른 화재가 발생한 것으로 알려졌다. WHO 측은 이같은 공격이 SNS상의 허위 정보와 관련 있다며 역학조사 지연 등을 우려했다.
엄격한 장례 규정도 불만을 키우는 요소 중 하나다. 에볼라 바이러스 의심 사망자의 시신은 가방에 담기며 유족의 접촉은 금지된다. 민주콩고에서는 감염 확산 방지 차원에서 50명 넘는 인원이 장례식에 모이는 것을 막고, 무장 인력이 매장 현장을 지키는 등의 풍경도 벌어지고 있다.
바이러스의 특성도 사태 통제를 어렵게 하고 있다. 이번 사태를 촉발한 것은 ‘분디부교’ 바이러스로, 2007년 발견된 에볼라 바이러스의 한 종류다. 이같은 명칭은 서부 우간다 분디부교 지역에서 비롯됐다.
에볼라 바이러스 중 가장 널리 알려진 ‘자이르’ 바이러스의 경우 사용 승인된 백신과 치료제가 존재하지만, 분디부교 바이러스는 그렇지 않다. 국경없는의사회는 “치료법과 백신이 없는 가운데 대응은 의심 환자·확진 환자의 조기 격리, 접촉자에 대한 3주간의 관찰, 엄격한 감염 통제 프로토콜 같은 역학적 공중보건 조치에 달려 있다”며 “불안정한 치안 상황과 제한된 의료 서비스 접근성을 특징으로 하는 민주콩고 같은 환경에서 훨씬 더 어려운 과제”라고 지적했다.
WHO는 앞서 지난 22일 긴급위원회에서 민주콩고 내 위험도를 종전의 ‘높음’에서 ‘매우 높음’으로 상향했다. 우간다의 위험도는 ‘높음’으로 평가했다.
한국 방역 당국도 대응 태세를 강화했다. 질병관리청은 기존에 민주콩고, 우간다, 남수단 3개국이었던 에볼라 중점검역관리지역에 에티오피아와 르완다를 이날 추가했다. 이들 국가에 방문하거나 체류한 입국자는 전원 검역관에게 건강상태를 신고해야 한다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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