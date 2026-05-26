전북 1분기 방문객 2529만명…머무는 관광 키운다
웰니스·미식·야간관광·워케이션 4대 전략 추진
체류시간 전국 상위권… 지역 소비 확대 과제
전북특별자치도가 방문객 증가 흐름을 지역 소비 확대로 연결하기 위해 체류형 관광 전략을 추진한다.
26일 전북도와 한국관광공사 한국관광데이터랩에 따르면 올해 1분기 전북 방문객 수는 2529만명으로 전년 동기보다 148만명 증가했다. 숙박 방문자도 11만명 늘었고, 체류시간은 3376분으로 전국 17개 광역지자체 가운데 2위를 기록했다.
관광 소비도 증가세를 보였다. 올해 1분기 전북 관광지출액은 8934억원으로 전년 동기보다 662억원 늘었다. 1분기 국내여행 소비 증가율도 7.96%로 전국 2위를 기록했다.
그러나 전북의 관광지출액 순위는 전국 13위에 머물렀다. 이에 전북도는 체류시간에 비해 관광 지출 규모가 낮다고 보고, 웰니스와 미식, 야간관광, 워케이션을 중심으로 관광 구조 전환에 나서기로 했다.
우선 휴식과 치유를 결합한 웰니스 관광을 키운다. 전북에는 완주 아원고택과 진안 홍삼스파, 무주 태권도원 등 한국관광공사 선정 우수 웰니스 관광지 6곳을 포함해 모두 30곳의 웰니스 관광지가 지정돼 있다. 전북도는 올해 문체부 ‘웰니스관광 클러스터 활성화 사업’ 공모에도 선정돼 2028년까지 27억원을 투입할 계획이다.
미식관광도 핵심 전략으로 추진된다. 전북 방문 요인 가운데 음식이 44.1%로 가장 높은 비중을 차지하는 만큼, 도는 시·군별 음식 자원을 연계한 ‘전북 푸드로드’ 관광코스 개발에 나선다. 음식과 문화, 체험을 결합해 지역 소비를 늘리겠다는 구상이다.
야간관광과 워케이션 사업도 확대된다. 전주시는 야간관광 특화도시 사업을 통해 리버마켓과 나이트투어 등을 운영하고, 무주 안성 낙화놀이와 부안 변산 비치펍 등 지역별 야간 콘텐츠도 강화된다. 전주 한옥마을과 공유오피스를 연계한 도심형 워케이션, 부안의 자연친화형 워케이션 모델도 대표 사례로 꼽힌다.
전북도는 최근 문체부 계획공모형 지역관광개발사업에 선정된 완주 오성한옥마을 일대에도 2026년부터 2030년까지 138억원을 투입해 체류형 관광 기반을 확충할 계획이다.
신원식 전북도 문화체육관광국장은 “관광객이 오래 머무는 강점을 지역 소비로 연결하는 것이 중요하다”며 “K-푸드로드 등 국비 공모사업에도 적극 대응해 전북 관광 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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