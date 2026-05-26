강자들 빠진 숍라이트 LPGA, ‘무관의 상금왕’ 최혜진 생애 첫 승 도전

찰리 헐·전인지·박성현 등과 우승 경쟁

최혜진. AFP연합뉴스

오는 29일(현지시간)부터 사흘간 미국 뉴저지주 갤러웨이의 시뷰 호텔앤드골프클럽 베이 코스(파71)에서 열리는 미국여자프로골프(LPGA)투어 숍라이트 LPGA(총상금 200만 달러) 출전자 명단에도 역시 톱 랭커들의 이름이 대거 빠졌다.