강자들 빠진 숍라이트 LPGA, ‘무관의 상금왕’ 최혜진 생애 첫 승 도전
찰리 헐·전인지·박성현 등과 우승 경쟁
메이저 골프대회를 한 주 앞두고 열리는 대회에 톱 랭커들은 컨디션 조절을 이유로 불참하는 게 통례다.
오는 29일(현지시간)부터 사흘간 미국 뉴저지주 갤러웨이의 시뷰 호텔앤드골프클럽 베이 코스(파71)에서 열리는 미국여자프로골프(LPGA)투어 숍라이트 LPGA(총상금 200만 달러) 출전자 명단에도 역시 톱 랭커들의 이름이 대거 빠졌다.
이 대회 바로 다음 주 미국 캘리포니아주 리비에라CC에서 여자골프 메이저 대회인 US여자오픈(6월 4∼7일)이 열리기 때문이다.
하지만 강력한 우승 후보들이 자리를 비운 이 무대는, 역설적으로 생애 첫 LPGA 우승이 간절한 누군가에게는 ‘약속의 땅’이 될 수 있다. 그 중에서 가장 눈길을 끄는 선수는 최혜진이다.
한국여자프로골프(KLPGA)투어를 제패하고 2022년 미국에 진출한 최혜진은 아직 LPGA투어에서는 우승을 신고하지 못하고 있다.
그러나 매 시즌 꾸준한 경기력으로 32차례나 ‘톱10’에 입상해 통산 580만 달러(약 83억 원)가 넘는 상금을 획득했다. 이는 LPGA 역사상 ‘우승이 없는 선수 중 통산 상금 1위’라는 진기록이다.
꾸준함의 대명사이자 ‘무관의 제왕’인 최혜진에게 이번 숍라이트 LPGA는 우승할 수 있는 절호의 기회다. 여자골프 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)부터 6위 해나 그린(호주)까지 출전자 명단에 포함되지 않았기 때문이다.
거기다 한국 선수 중 가장 세계랭킹이 높은 김효주(3위)를 비롯해 김세영(11위), 유해란(12위)도 불참한다.
2015년 US여자오픈을 포함해 메이저 대회를 세 차례나 우승한 전인지, 2017년 US여자오픈과 2018년 KPMG 여자 PGA 챔피언십을 우승한 박성현은 출전자 명단에 이름을 올렸다.
최혜진과 우승 경쟁이 유력시 되는 선수는 세계랭킹 7위 찰리 헐(영국)이 있다. 헐은 시즌 첫 승에 도전한다.
경쟁자들의 무게감이 덜한 이번 대회는 최혜진이 지긋지긋한 ‘우승 갈증'을 해소할 최고의 적기다. 최혜진이 마침내 그토록 바라던 LPGA 첫 승의 퍼즐을 맞출 수 있을지 골프 팬들의 시선이 뉴저지로 향하고 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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