인천교통공사, 지하역사 공기질 개선에 191억원 투입
인천교통공사는 쾌적한 도시철도 이용환경 조성을 위해 ‘2026년도 미세먼지 개선사업 종합계획’을 추진한다고 26일 밝혔다.
이번 종합계획은 기후에너지환경부 ‘제4차 지하역사 공기질 개선대책’에 맞춰 추진된다. 공사는 올해 총 9개 사업에 약 191억원을 투입해 역사와 터널 내 노후 환기설비를 개선하고 고성능 공기정화설비를 확대 설치할 예정이다.
앞서 공사는 지난 2019년부터 역사, 터널, 전동차 등 6개 분야 14개 시설물 개선사업을 단계적으로 추진해 왔다. 환기설비 필터 교체와 터널 환기탑 물청소, 공기청정기 확대 운영 등 공기질 개선 활동도 지속 중이다.
이를 통해 2023년부터 3년간 지하역사 초미세먼지 평균농도는 19㎍/㎥로 법적 기준(50㎍/㎥) 대비 62% 낮은 수준으로 나타났다. 또 이산화탄소 등 5개 유지관리 항목도 법적 기준 대비 73% 낮은 수준으로 관리되고 있다.
특히 공사는 올해 ‘실시간 스마트 공기질 통합 모니터링 시스템’을 고도화한다. 이를 위해 오는 11월까지 인공지능(AI) 기반 공기질 예측관리 시스템을 자체 개발해 기존 사후 대응 중심의 관리방식을 사전 예측 기반 대응체계로 전환할 계획이다.
최정규 공사 사장은 “지하역사 공기질 개선사업과 스마트 기술 도입을 통해 시민이 보다 쾌적한 환경에서 도시철도를 이용할 수 있도록 노력하고 있다”며 “앞으로도 지속적인 시설 개선과 체계적인 공기질 관리를 통해 안전하고 쾌적한 도시철도 환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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