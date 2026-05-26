인천교통공사, 지하역사 공기질 개선에 191억원 투입

AI 기반 공기질 예측관리 시스템. 인천교통공사 제공

이를 통해 2023년부터 3년간 지하역사 초미세먼지 평균농도는 19㎍/㎥로 법적 기준(50㎍/㎥) 대비 62% 낮은 수준으로 나타났다. 또 이산화탄소 등 5개 유지관리 항목도 법적 기준 대비 73% 낮은 수준으로 관리되고 있다.