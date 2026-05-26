부산 해수욕장 내달 26일 개장…체류형 해양관광 키운다
해운대·송정 다음달 26일 먼저 개장
카약·서핑·오션러닝 콘텐츠 확대
해파리·이안류 대응 안전관리 강화
부산 지역 해수욕장이 다음 달부터 순차 개장하며 본격적인 여름 관광 시즌에 돌입한다. 부산시는 단순 피서 중심에서 벗어나 해양 레포츠와 웰니스 콘텐츠를 결합한 ‘체류형 해양관광 플랫폼’으로 해수욕장 운영을 확대한다는 계획이다.
26일 부산시에 따르면 해운대·송정해수욕장은 다음 달 26일 먼저 개장하고, 송도·광안리·다대포·일광·임랑해수욕장은 7월 1일 문을 연다.
부산시는 지난해 해수욕장 방문객이 2197만9000명을 기록해 전년 대비 11.4% 증가한 만큼 올해는 안전관리와 관광수용태세 강화에 행정력을 집중할 방침이다.
시는 개장 전 해수욕장 위험성 평가를 완료하고 물놀이 구역과 수상레저 구역을 구분 운영한다. 또 이용객 규모에 맞춰 안전관리 인력을 배치하고, 해파리·이안류·기상악화 등 해양 위험 요인 대응체계도 강화한다.
해운대와 광안리, 일광 등 주요 해수욕장에는 해파리 차단 망과 유해 생물 방지시설이 설치된다. 소방재난본부는 다음 달부터 9월까지 7개 해수욕장에 119시민수상구조대를 운영하고 신속수난구조팀도 가동할 예정이다.
시는 숙박업소 위생관리와 식중독 예방 등 식품안전 점검, 해수욕장 주변 교통·주차 관리, 바가지요금 방지 대책 등 관광객 수용태세 점검에도 나설 계획이다.
시는 올해 해수욕장을 단순 여름 피서지가 아닌 사계절 체류형 관광 거점으로 육성하는 데도 힘을 쏟는다.
송도 카약과 스킨스쿠버, 송정 서핑, 광안리 패들보드(SUP) 등 지역별 해양 레포츠 특화 프로그램을 운영하고 해변 요가와 선셋 필라테스, 오션러닝, 싱잉볼라운지 등 웰니스 콘텐츠도 확대한다.
광안리 M드론라이트쇼와 부산바다축제, 국제해양레저위크 등 다양한 행사도 연계해 사계절 체험형 해양관광 콘텐츠를 강화할 계획이다.
시는 이날 오후 시청에서 해수욕장 운영 보고회를 열고 구·군과 소방·경찰·해경 등 관계기관과 함께 해수욕장별 운영계획과 안전·관광 지원 대책을 점검한다.
나윤빈 부산시 관광마이스국장은 “올여름 시민과 관광객이 안심하고 찾을 수 있는 안전하고 쾌적한 해수욕장을 운영하겠다”며 “부산 바다가 다시 찾고 싶은 사계절 체류형 해양관광 거점으로 자리 잡을 수 있게 하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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