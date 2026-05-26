경기도, 우기철 앞두고 민자도로·건설공사 집중 안전점검
경기도가 우기철을 앞두고 민자도로와 도내 건설공사 현장에 대한 안전 및 부실·불법행위 집중 점검에 나선다.
경기도는 6월 19일까지 도내 민자도로 3곳과 5개 시군의 비관리청 도로공사 현장 6곳을 대상으로 우기철 대비 안전점검을 실시한다고 26일 밝혔다.
이번 점검은 집중호우 시 발생할 수 있는 사면 붕괴와 토사 유출, 배수 불량 등 위험요인을 사전에 차단하기 위한 조치로, 경기도 도로정책과와 시군, 공공기관, 민자사업자, 외부 전문가가 참여하는 합동점검 방식으로 진행된다.
점검 대상은 일산대교와 제3경인고속화도로, 서수원~의왕간고속화도로 등 민자도로 주요 시설물과 파주·이천·평택·화성·안성 지역의 비관리청 도로공사 현장이다.
도는 사면 보호조치 상태와 토사 유출 여부, 배수시설 기능 확보 상태, 낙석 위험과 지반 침하 여부, 굴착 구간 출입통제 조치, 건설장비 및 중량 자재 적치 상태 등을 중점적으로 확인할 계획이다.
각 사업장은 자체점검 결과를 경기도에 제출해야 하며, 도는 토목시공 및 품질안전 분야 외부 전문가와 함께 현장 확인을 실시할 예정이다.
도는 이번 점검을 통해 집중호우로 인한 지반 약화와 시설물 피해를 예방하고 우기철 재난 대응 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
도 관계자는 “우기철에는 작은 균열과 배수 불량도 큰 사고로 이어질 수 있다”며 “철저한 현장 중심 점검으로 도민 안전 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.
도는 이와 함께 도와 산하 공공기관이 발주한 건설공사를 시공 중인 업체들을 대상으로 부실·불법행위 현장점검도 추진한다. 점검은 오는 28일부터 진행되며, 지난해 10곳이던 점검 대상을 올해는 20곳으로 확대했다.
이번 점검에서는 건설업 등록기준 충족 여부와 직접시공 준수 여부, 건설기술인 배치 적정성 등 ‘건설산업기본법’ 위반 여부를 집중적으로 확인한다.
특히 기존 공공입찰 사전 실태조사와 연계해 실제 공사 수행 단계까지 관리 범위를 넓혀 공공시설물의 안전과 품질 확보에 나설 방침이다.
지난해 건설공사 현장점검을 통해 도는 건설업 상호 대여 의심 사례 2건을 적발해 고발 조치한 바 있다.
배성호 도 건설국장은 “지속적인 현장점검을 통해 건설업 등록증·자격증 대여 등 고질적인 불법행위를 근절하고 견실한 건설업체가 공정하게 경쟁할 수 있는 환경을 조성하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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