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이란, 평화협정 체결 30일 뒤 호르무즈 개방

입력:2026-05-26 10:02
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통행 수수료 부과는 중단
30일간 해협서 기뢰 제거
닛케이, 소식통 인용 보도

선박들이 지난 25일(현지시간) 호르무즈 해협에 정박해 있다. 로이터연합뉴스

미국과 이란이 종전 합의 약 30일 뒤 호르무즈 해협을 개방하는 방안을 논의 중인 것으로 전해졌다.

니혼게이자이신문은 중동 외교 소식통이 이같이 밝혔다고 26일 보도했다.

합의 후 첫 30일간은 호르무즈 해협의 기뢰를 제거해 선박이 안전하게 항행할 수 있는 상태로 되돌릴 예정이라고 닛케이는 설명했다.


이 작업이 끝나면 봉쇄 이전과 마찬가지로 모든 나라의 선박이 자유롭고 안전하게 항행할 수 있도록 한다는 구상이다.

이란은 통행 수수료 부과를 중단할 것이라고 닛케이는 전했다.

논의 중인 합의에는 지난달 초 합의된 휴전 조치를 60일간 연장하고 이 기간 이란 핵 프로그램에 대한 협의를 진행하는 방안도 포함된 것으로 전해졌다.


강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr

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