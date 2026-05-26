정덕영 “40년 전 학폭 의혹은 허위…악의적 흑색선전”

선거 앞둔 조직적 음해 의혹 제기

물적 증거 없는 주장에 정면 반박

선거법 위반 혐의 강경 대응 나서

정덕영 더불어민주당 양주시장 후보는 자신을 둘러싼 학교폭력 논란과 관련해 의혹 제기자를 고발했다. 정덕영 후보 캠프 제공

정덕영 더불어민주당 양주시장 후보가 자신을 둘러싼 학교폭력 논란과 관련해 의혹 제기자를 고발하며 강경 대응에 나섰다.



정 후보는 최근 일부 매체를 통해 제기된 이른바 ‘약 40년 전 학교폭력 의혹’과 관련해 기자회견 발언자 A씨를 공직선거법상 허위사실공표죄 및 후보자비방죄 혐의로 양주경찰서에 고발했다고 26일 밝혔다.



정 후보 캠프는 “선거를 앞두고 허위사실로 판세를 흔들려는 행위는 단순 의혹 제기가 아닌 명백한 선거범죄”라며 “사법의 엄정한 심판을 받게 하겠다”고 강조했다.



정 후보 측은 이번 의혹이 사실관계에 부합하지 않는 허위 주장이라고 반박했다. 사건이 1986년경 발생했다고 주장되는 약 40년 전 일로 이미 공소시효가 완료돼 객관적 진위 판단이 어렵고, 진단서·신고기록·학적부·목격자 진술 등 물적 증거도 제시되지 않았다는 주장이다.



특히 정 후보 측은 “가해자가 자신의 이름을 직접 알려줬다고 하면서 동시에 입막음 협박을 했다는 진술은 상식적으로 납득하기 어렵다”며 진술의 모순점을 지적했다. 동일 기자회견을 다룬 언론마다 가해자 수가 4명, 5명, 6명 등으로 다르게 보도된 점도 신빙성을 떨어뜨리는 요소라고 주장했다.







정 후보 측은 향후 SNS 음성파일과 유튜브 영상 등 온라인 유포 행위와 일부 언론 보도에 대해서도 추가 법적 대응을 검토하고 있다고 설명했다.



정 후보는 “이번 사건은 개인에 대한 공격을 넘어 양주 시민의 선택권과 선거의 공정성을 훼손하는 행위”라며 “흔들리지 말고 정책과 비전으로 판단해 달라”고 호소했다.



한편, 이번 논란과 관련해 옥정초·중·고 학부모회 연합 ‘옥정학쓰리’도 공식 입장문을 통해 더불어민주당 당사 앞에서 진행된 정 후보 관련 성명 발표에 연합회가 참여했다는 의혹을 전면 부인했다.



연합회는 입장문에서 “연합회는 해당 성명 발표에 참여한 사실이 전혀 없다”며 “해당 성명은 양주시 학부모 전체의 의견을 대표할 수 없고, 연합회의 공식 입장과도 무관하다”고 밝혔다.



이어 “‘양주시 학부모 일동’이라는 표현 역시 일부 개인의 의견일 뿐, 대다수 학부모의 뜻을 대변할 수 없다”고 덧붙였다.



또 “학부모를 정치적으로 이용하려는 시도에 강한 유감을 표한다”며 “연합회는 지역 교육 발전과 학생 복지를 위해 존재하는 단체로, 학부모를 정치적 도구로 삼으려는 시도에 대해서는 엄중히 대응할 것”이라고 강조했다.



양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정덕영 더불어민주당 양주시장 후보가 자신을 둘러싼 학교폭력 논란과 관련해 의혹 제기자를 고발하며 강경 대응에 나섰다.정 후보는 최근 일부 매체를 통해 제기된 이른바 ‘약 40년 전 학교폭력 의혹’과 관련해 기자회견 발언자 A씨를 공직선거법상 허위사실공표죄 및 후보자비방죄 혐의로 양주경찰서에 고발했다고 26일 밝혔다.정 후보 캠프는 “선거를 앞두고 허위사실로 판세를 흔들려는 행위는 단순 의혹 제기가 아닌 명백한 선거범죄”라며 “사법의 엄정한 심판을 받게 하겠다”고 강조했다.정 후보 측은 이번 의혹이 사실관계에 부합하지 않는 허위 주장이라고 반박했다. 사건이 1986년경 발생했다고 주장되는 약 40년 전 일로 이미 공소시효가 완료돼 객관적 진위 판단이 어렵고, 진단서·신고기록·학적부·목격자 진술 등 물적 증거도 제시되지 않았다는 주장이다.특히 정 후보 측은 “가해자가 자신의 이름을 직접 알려줬다고 하면서 동시에 입막음 협박을 했다는 진술은 상식적으로 납득하기 어렵다”며 진술의 모순점을 지적했다. 동일 기자회견을 다룬 언론마다 가해자 수가 4명, 5명, 6명 등으로 다르게 보도된 점도 신빙성을 떨어뜨리는 요소라고 주장했다.정 후보 측은 기자회견 발언 가운데 ‘정덕영이 시장에 출마한다고 알려진 뒤 잠을 잘 수 없었다’ ‘그런 사람이 승승장구하는 것은 있을 수 없다’ 등의 표현을 근거로 “후보 낙선을 목적으로 한 행위임을 스스로 드러낸 것”이라고 강조했다.정 후보 측은 향후 SNS 음성파일과 유튜브 영상 등 온라인 유포 행위와 일부 언론 보도에 대해서도 추가 법적 대응을 검토하고 있다고 설명했다.정 후보는 “이번 사건은 개인에 대한 공격을 넘어 양주 시민의 선택권과 선거의 공정성을 훼손하는 행위”라며 “흔들리지 말고 정책과 비전으로 판단해 달라”고 호소했다.한편, 이번 논란과 관련해 옥정초·중·고 학부모회 연합 ‘옥정학쓰리’도 공식 입장문을 통해 더불어민주당 당사 앞에서 진행된 정 후보 관련 성명 발표에 연합회가 참여했다는 의혹을 전면 부인했다.연합회는 입장문에서 “연합회는 해당 성명 발표에 참여한 사실이 전혀 없다”며 “해당 성명은 양주시 학부모 전체의 의견을 대표할 수 없고, 연합회의 공식 입장과도 무관하다”고 밝혔다.이어 “‘양주시 학부모 일동’이라는 표현 역시 일부 개인의 의견일 뿐, 대다수 학부모의 뜻을 대변할 수 없다”고 덧붙였다.또 “학부모를 정치적으로 이용하려는 시도에 강한 유감을 표한다”며 “연합회는 지역 교육 발전과 학생 복지를 위해 존재하는 단체로, 학부모를 정치적 도구로 삼으려는 시도에 대해서는 엄중히 대응할 것”이라고 강조했다.양주=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지