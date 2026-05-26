시사 전체기사 대국민 사과하는 정용진 신세계 회장 입력:2026-05-26 09:57 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 정용진 신세계 그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 기자회견을 열고 스타벅스 사태에 대해 대국민사과를 하고 있다.최현규 기자 frosted@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 10대에 “여기 잘생긴 오빠 많아요”…이번엔 국힘 김민전 발언 논란? 2 한동훈만 때리는 부산북갑… 보수끼리 싸우는 경기지사 3 李 “일베 잡으러 끝까지 간다”… 가짜뉴스로 시작된 ‘10년 악연’ 4 “걸리면 죽습니다” 李와 ‘일베’의 10년 악연…정치 국면마다 전쟁 5 “엎드려뻗쳐”…민주당 후보들, 유세 도중 ‘얼차려’ 논란 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 신세계 “물탱크에서 영감…고의성 근거 찾지 못했다” 2 [속보] 정용진 “모든 책임은 나에게 있다…용서 구한다” 3 “절정에 이른 한국 증시 낙관론”… 삼전닉스 폭락 경고도 4 증시 불장에 농촌도 학교도 ‘뜻밖의 대박’… 농특세·교육세 역설 5 K조선 벌써 30조원 수주… 에너지 운반선 계약 랠리 해당분야별 기사 더보기 1 6억 성과급 “공정한가”… 대한민국 삼킨 박탈감 2 봉사 4000시간 ‘천사’의 두 얼굴…4번째 음주운전으로 실형 3 아산 도고저수지서 시신 발견…부패 심해 4 미성년자가 “주인님”… ‘부적절한 관계’ 이어지는 메이드 카페 5 팔공산 골칫거리 ‘굿당’ 70여년 만에 철거 완료 해당분야별 기사 더보기 1 미군, 이란 남부 목표물 공습… “자위권 차원” 2 “외국인들 빨리 떠나라”… 러, 우크라 키이우 대규모 공습 3 트럼프, “미군 장병 13명 희생…이란, 절대 핵무기 갖지 못할 것” 4 “약물 뭐든지 허용” 대회 열렸는데…세계신기록 고작 1개 5 “아저씨는 입지 마세요, 징그러우니까” 도쿄도청 반바지 출근이 소환한 ‘아재혐오’[이세계도쿄] 해당분야별 기사 더보기 1 北 내고향, 우승에도 무표정 출국…리유일 감독, ‘북측’ 호칭에 발끈 2 베트남 축구 영웅 박항서, 태국 프로팀 맡아 새 도전 3 우승했지만… 눈길도 안주고 떠난 北내고향 축구단 4 현상금 사냥꾼과 초록 아기의 활극… ‘만달로리안과 그로구’ 5 “두려움도 우리의 일부”… 르세라핌이 ‘붐팔라’로 전하는 긍정 에너지 해당분야별 기사 더보기 1 재발해야 신약 준다?… 희망고문에 두번 우는 희귀질환자 2 옥상훈, 춤의 현장에서 포착한 사진에 글을 담다 3 68세에 댄서가 됐고, 82세에 첫 솔로 공연을 펼쳤다 4 급성 췌장염 재발 잦으면 만성화 위험 70배… 술·담배가 주범 5 [특별기고] 부모 세대 반도체처럼… ‘재생 의료’ 미래 지도 작성 서둘러야 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 WHO “통제 추월” 경고한 에볼라… 방역 불신에 치료제 없어 “아저씨는 입지 마세요, 징그러우니까” 도쿄도청 반바지 출근이 소환한 ‘아재혐오’[이세계도 [속보] “‘탱크’ 텀블러 제조사, 물탱크서 영감 얻었다 밝혀” 6억 성과급 “공정한가”… 대한민국 삼킨 박탈감 10대에 “여기 잘생긴 오빠 많아”…이번엔 국힘 김민전이 ‘망언’? 6억 성과급 “공정한가”… 대한민국 삼킨 박탈감 한동훈만 때리는 부산북갑… 보수끼리 싸우는 경기지사 “걸리면 죽습니다” 李와 ‘일베’의 10년 악연…정치 국면마다 전쟁 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요