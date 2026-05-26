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대국민 사과하는 정용진 신세계 회장

입력:2026-05-26 09:57
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정용진 신세계 그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 기자회견을 열고 스타벅스 사태에 대해 대국민사과를 하고 있다.

최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

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