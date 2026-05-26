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김건희 주가조작 등 상고심 대법 2부로… 주심 박영재

입력:2026-05-26 09:47
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박영재 대법관이 법원행정처장 시절인 지난 2월 25일 대법원에서 열린 전국법원장회의에 참석하고 있다. [공동취재]

도이치모터스 주가조작·통일교 금품 수수 등 혐의로 기소된 김건희 여사의 상고심 재판부가 결정됐다.

대법원은 26일 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의를 받는 김 여사 사건을 2부에 배당했다. 주심은 박영재(사법연수원 22기) 대법관이다.

김 여사는 2010년 10월부터 2012년 12월까지 권오수 전 회장 등과 공모해 도이치모터스 주가조작에 가담, 약 8억1100만원의 부당이득을 챙긴 혐의로 재판에 넘겨졌다. 2022년 4~7월 ‘건진법사’ 전성배씨와 공모해 통일교 측으로부터 교단 지원 관련 청탁을 받고 그라프사 다이아몬드 목걸이와 샤넬 가방 등 도합 8000여만원 상당의 금품을 수수한 혐의, 정치 브로커 명태균씨에게 2억7000만원 상당의 대선 여론조사를 무상 제공받은 혐의도 받는다.


1심 재판부는 지난 1월 이들 혐의 중 알선수재만 일부 유죄로 인정, 징역 1년 8개월을 선고하고 그라프사 목걸이 몰수 및 1281만원 추징을 명령했다. 지난달 28일 항소심에서는 이보다 두 배 이상 늘어난 징역 4년과 벌금 5000만원이 선고됐다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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