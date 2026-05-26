룬숨 미니사막·테를지 초원… 모두투어, ‘여름 버킷리스트 몽골’ 기획전 출시
모두투어는 올여름 이색 자연 여행지로 주목받는 몽골 여행 상품 선택지를 대폭 확대한 ‘여름 버킷리스트 몽골’ 기획전을 출시했다고 26일 밝혔다.
이번 기획전은 특별한 자연 여행지를 찾는 고객 수요에 맞춰 초원과 미니사막, 게르 숙박, 별 관측 등 몽골의 대표 체험 요소를 결합한 것이 특징이다. 몽골은 광활한 자연경관과 유목 문화를 함께 경험할 수 있는 여행지다. 6월부터 8월까지 초원과 사막, 호수 등 주요 자연경관을 만끽하기 좋은 시기로 꼽혀 여름 시즌 자연 체험형 여행지로 꾸준히 주목받고 있다.
최근 몽골 여행 수요는 단순 관광을 넘어 자연 속 체류와 현지 문화 체험, 사진 촬영, 별 관측 등 다양한 테마와 취향 중심으로 세분화되고 있다. 특히 승마, 낙타 체험, 은하수 감상처럼 현지 경험을 중시하는 고객이 늘면서 주요 자연 명소와 도심 관광을 효율적으로 결합한 상품에 대한 관심도 높아지고 있다.
이번 기획전은 이러한 흐름을 반영해 테를지 국립공원, 룬숨 미니사막, 노마딕 체험, 별 관측 체험 등 몽골 여행에서 선호도가 높은 핵심 콘텐츠를 강화한 상품으로 구성했다. 특히 모두투어 대표 프리미엄 상품 브랜드 ‘모두시그니처’를 비롯해 인천·청주·부산·대구 출발 상품과 몽골 골프 상품까지 함께 마련해 출발지와 여행 목적에 따른 상품 선택 편의성을 높였다.
대표 상품은 ‘[모두시그니처] 몽골·테를지·룬숨 미니사막 5일’이다. 대한항공을 이용해 이동 편의성을 높인 일정으로, 테를지 초원과 룬숨 미니사막을 함께 둘러볼 수 있도록 구성했다. 넓은 지역에 분포한 초원과 사막, 도심 관광지를 효율적인 동선으로 연결해 여행지 체류 시간을 늘렸으며 최근 새로운 몽골 여행지로 주목받고 있는 룬숨 미니사막 일정을 포함해 기존 상품과 차별화된 사막 체험을 더했다.
또한 해당 상품은 노팁·노옵션·노쇼핑 구성을 통해 현지 추가 부담을 줄이고, 고객 선호도가 높은 인기 선택관광을 포함한 점도 특징이다. 숙박은 테를지 초원 신형 게르 2인실과 울란바토르 5성급 호텔을 이용해 이색 숙박 경험과 여행 편의성을 함께 높였다.
주요 일정은 룬숨 미니사막 낙타 체험과 테를지 승마 체험을 비롯해 푸르공 오프로드, 별 관측 체험, 전통공연, 마사지, 칭기즈칸 마동상 내부 관광 등으로 구성했다. 특히 노마딕 체험을 통해 미니 전통 게르 짓기, 전통 의상 체험, 활쏘기 등 몽골 유목문화를 직접 경험할 수 있도록 했다. 여기에 현지식과 무제한 샤부샤부, 스테이크, 캠프식, 허르헉 등 다채로운 식사 구성을 더해 몽골 여행의 미식 체험 요소도 강화했다.
이번 기획전에 대한 자세한 내용은 모두투어 공식 홈페이지 또는 모바일 앱을 통해 확인할 수 있다.
이우연 모두투어 상품본부장은 “몽골은 여름 시즌에 광활한 자연경관과 현지 체험 콘텐츠의 매력이 가장 잘 드러나는 여행지로, 특별한 경험을 원하는 고객들에게 버킷리스트 여행지로 주목받고 있다”며 “이번 기획전은 신규 개발한 룬숨 미니사막 일정과 지방 출발, 골프 상품을 함께 구성해 선택 폭을 넓혔으며 앞으로도 시즌별 여행 트렌드와 고객 수요를 반영한 테마형 상품 라인업을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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