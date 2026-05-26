전남도, 친환경농산물 생산·유통관리 시스템 구축
6월 5일까지 접수…7월 본격 운영
부스 사용료·기본 장치 지원
전남도가 친환경농산물의 안정적 판로 확보를 위해 ‘친환경농산물 생산·유통관리 시스템’을 구축한다.
이번 시스템 도입은 친환경농산물 생산농가의 판로 걱정을 덜어주고, 학교급식 등 단체급식 관계자와 전문 유통업체에 전남에서 생산되는 시기별·품목별 출하량 정보를 수시로 제공하기 위한 것이다.
해당 시스템은 호남권친환경농산물종합물류센터 누리집에 구축되며, 3~5월 개발을 거쳐 6월 시범 운영에 들어간다. 이후 문제점 보완을 거쳐 올해 7월부터 본격 운영될 예정이다.
시스템에서는 학교 등 단체급식에서 많이 사용되는 토마토 등 친환경농산물 62개 품목에 대한 시기별·품목별·농가별 출하 예상량, 계약재배 여부 등을 조회할 수 있다.
특히 농업인뿐만 아니라 유통업체, 단체급식 관계자, 공공기관 등이 회원 가입 후 이용할 수 있도록 설계된다. 또한 국립농산물품질관리원의 ‘친환경농산물 인증정보’와 ‘가격정보’도 실시간 연동해 농업인과 유통업체가 최신 시장 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 지원한다.
김영석 전남도 친환경농업과장은 26일 “시스템 구축을 통해 시기별로 과부족량을 예측해 농업인이 판로 걱정 없이 생산에만 전념하도록 선제적 판로대책을 추진할 것”이라고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사