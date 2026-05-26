음주 운전을 하다 일본인 관광객 모녀를 치어 50대 모친을 숨지게 하고 30대 딸에게 중상해를 입힌 혐의로 1심에서 징역 5년을 선고받은 30대 남성이 이에 불복해 항소했다.
26일 법조계에 따르면 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(위험운전치사) 등 혐의로 기소된 서모씨는 지난 19일 1심을 심리한 서울중앙지법 형사25단독 이성열 판사에게 항소장을 제출했다.
재판부는 지난 12일 서씨에게 징역 5년을 선고하고 압수된 테슬라 자동차 1대를 몰수했다.
재판부는 “자백과 CCTV 영상을 봤을 때 유죄로 인정된다”며 “보행신호에 따라 건너던 무고한 외국인 모녀를 들이받고도 인도를 넘어 화단까지 돌진했다”고 지적했다.
이어 “과실로 모녀 중 한 명이 사망했고 한 명에겐 6주 상해라는 돌이킬 수 없는 결과가 발생했다”며 “엄중한 처벌이 불가피하다”고 설명했다.
앞서 서씨는 지난해 11월 2일 오후 10시쯤 소주 3병을 마시고 음주 상태로 1㎞가량 차를 몰다 서울 종로구 흥인지문사거리 건널목을 건너던 일본 국적 관광객 모녀를 친 혐의로 재판에 넘겨졌다.
모녀는 일본 오사카에서 2박3일 일정으로 한국을 찾은 당일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 쇼핑한 뒤 종로구 낙산공원 성곽길을 보러 이동하던 중 참변을 당한 것으로 알려졌다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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‘일본인 모녀 참변’… 음주운전 30대, 징역 5년에 항소
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