시사 전체기사 [속보] 코스피, 6거래일 만에 8000선 탈환 입력:2026-05-26 09:08 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 코스피가 전장보다 32.12p(0.41%) 오른 7847.71로 마감한 지난 22일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에 이날 지수가 표시되고 있다. 연합뉴스코스피, 6거래일 만에 8000선 탈환한명오 기자 myungou@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 산업2부 한명오 기자 myungou@kmib.co.kr 1171 응원하기 쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 10대에 “여기 잘생긴 오빠 많아”…이번엔 국힘 김민전이 ‘망언’? 2 李 “일베 잡으러 끝까지 간다”… 가짜뉴스로 시작된 ‘10년 악연’ 3 “걸리면 죽습니다” 李와 ‘일베’의 10년 악연…정치 국면마다 전쟁 4 한동훈만 때리는 부산북갑… 보수끼리 싸우는 경기지사 5 “엎드려뻗쳐”…민주당 후보들, 유세 도중 ‘얼차려’ 논란 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 정용진 “모든 책임은 나에게 있다…용서 구한다” 2 증시 불장에 농촌도 학교도 ‘뜻밖의 대박’… 농특세·교육세 역설 3 K조선 벌써 30조원 수주… 에너지 운반선 계약 랠리 4 “절정에 이른 한국 증시 낙관론”… 삼전닉스 폭락 경고도 5 성과급에 사내대출까지… 삼전닉스 ‘셔세권’ 아파트 가격 ‘출렁’ 해당분야별 기사 더보기 1 6억 성과급 “공정한가”… 대한민국 삼킨 박탈감 2 봉사 4000시간 ‘천사’의 두 얼굴…4번째 음주운전으로 실형 3 아산 도고저수지서 시신 발견…부패 심해 4 미성년자가 “주인님”… ‘부적절한 관계’ 이어지는 메이드 카페 5 팔공산 골칫거리 ‘굿당’ 70여년 만에 철거 완료 해당분야별 기사 더보기 1 미군, 이란 남부 목표물 공습… “자위권 차원” 2 “외국인들 빨리 떠나라”… 러, 우크라 키이우 대규모 공습 3 트럼프, “미군 장병 13명 희생…이란, 절대 핵무기 갖지 못할 것” 4 “약물 뭐든지 허용” 대회 열렸는데…세계신기록 고작 1개 5 “아저씨는 입지 마세요, 징그러우니까” 도쿄도청 반바지 출근이 소환한 ‘아재혐오’[이세계도쿄] 해당분야별 기사 더보기 1 北 내고향, 우승에도 무표정 출국…리유일 감독, ‘북측’ 호칭에 발끈 2 베트남 축구 영웅 박항서, 태국 프로팀 맡아 새 도전 3 우승했지만… 눈길도 안주고 떠난 北내고향 축구단 4 현상금 사냥꾼과 초록 아기의 활극… ‘만달로리안과 그로구’ 5 “두려움도 우리의 일부”… 르세라핌이 ‘붐팔라’로 전하는 긍정 에너지 해당분야별 기사 더보기 1 재발해야 신약 준다?… 희망고문에 두번 우는 희귀질환자 2 68세에 댄서가 됐고, 82세에 첫 솔로 공연을 펼쳤다 3 옥상훈, 춤의 현장에서 포착한 사진에 글을 담다 4 미술품 보고 고급車 타고… BMW 럭셔리 고객 행사 5 입안은 바짝 눈은 뻑뻑… 3개월 이상땐 류마티스내과 찾아야 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [속보] 신세계 “스타벅스 마케팅, 고의성 입증할 근거 찾지 못해” 6억 성과급 “공정한가”… 대한민국 삼킨 박탈감 10대에 “여기 잘생긴 오빠 많아”…이번엔 국힘 김민전이 ‘망언’? 6억 성과급 “공정한가”… 대한민국 삼킨 박탈감 한동훈만 때리는 부산북갑… 보수끼리 싸우는 경기지사 “걸리면 죽습니다” 李와 ‘일베’의 10년 악연…정치 국면마다 전쟁 이란 매체 “이란·美 협상 이견 여전…합의 무산 가능성” ‘스벅 사태’ 묻자…농식품장관 “이 기회에 국산 차 많이 드시길” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요