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[속보] 코스피, 6거래일 만에 8000선 탈환

입력:2026-05-26 09:08
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코스피가 전장보다 32.12p(0.41%) 오른 7847.71로 마감한 지난 22일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에 이날 지수가 표시되고 있다. 연합뉴스

코스피, 6거래일 만에 8000선 탈환

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

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