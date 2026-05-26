[속보] 정용진 “모든 책임은 나에게 있다…용서 구한다”
정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스코리아가 5·18민주화운동 기념일 ‘탱크 데이’ 이벤트로 논란을 빚은 데 대해 머리 숙여 사과했다.
정 회장은 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 기자회견을 열고 “이번 일로 깊은 상처와 실망을 느끼신 5·18 민주화운동 유가족 여러분, 박종철 열사 유가족 여러분, 광주 시민 여러분, 그리고 국민 여러분께 신세계그룹 회장으로서 진심으로 머리 숙여 사죄드리며 여러분의 용서를 구한다”고 밝혔다.
그는 “부적절한 마케팅으로 인해 많은 분께서 깊은 아픔과 분노를 느끼셨다는 사실을 저는 매우 무겁게 받아들이고 있다”며 “이유가 무엇이든 국민 여러분의 마음에 상처를 드린 것은 그 책임이 결코 가볍지 않다”고 했다.
이어 “이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있다. 제 잘못”이라며 “저를 포함한 신세계그룹 구성원 모두 우리 사회의 역사와 희생을 기억하고, 늘 국민의 마음을 깊이 이해하고 존중하겠다”고 말했다.
그는 진상 규명 관련 발표가 늦어진 데 대해선 “철저한 진상 규명을 통해 경위를 상세하게 말씀드리기 위해서였음을 너그러이 이해해 주시길 부탁드린다”고 말했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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