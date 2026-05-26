정청래 전북 유세장 기습시위…경찰, 2명 입건 수사
정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장이 참석한 전북지역 합동유세 현장에서 기습 시위가 벌어져 경찰이 수사에 착수했다.
전주덕진경찰서는 공직선거법 위반 등 혐의로 시위 가담자 2명을 입건해 조사 중이라고 26일 밝혔다.
기습 시위는 전날 오후 2시쯤 전북대학교 옛 정문 앞에서 열린 민주당 전북지역 후보 합동유세 도중 벌어졌다. ‘정청래사당화저지 범도민대책위원회’ 관계자 등 10여명이 현장에 나타나 시위를 벌인 것으로 파악됐다.
이들은 ‘정청래 OUT’이라고 적힌 손팻말을 들고 “정청래는 물러가라” “불공정 공천” 등의 구호를 외치며 유세차량 인근까지 접근한 것으로 알려졌다.
경찰은 시위대와 민주당 지지자 간 충돌 가능성이 있다고 보고 양측을 분리 조치했다. 현장에서 연행된 사람은 없었으며, 경찰은 시위대 일부의 신원을 특정해 수사를 이어가고 있다.
경찰 관계자는 “현장에서 연행한 사람은 없지만 시위대 중 일부 신원을 특정했다”며 “사건이 발생한 만큼 엄정하게 수사하겠다”고 말했다.
민주당 전북도당은 입장문을 내고 “선거 유세 불법 방해는 민주주의에 대한 정면 도전이자 선거 질서를 파괴하려는 위법 행위”라며 엄정 수사를 촉구했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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