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정청래 전북 유세장 기습시위…경찰, 2명 입건 수사

입력:2026-05-26 08:46
수정:2026-05-26 08:47
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정청래사당화저지 범도민대책회의 관계자들이 25일 전북 전주시 전북대학교 구정문에서 열린 더불어민주당 전북특별자치도당 집중유세 현장에서 기습시위를 열고 정청래 더불어민주당 당대표의 사퇴를 촉구하고 있다. 뉴시스

정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장이 참석한 전북지역 합동유세 현장에서 기습 시위가 벌어져 경찰이 수사에 착수했다.

전주덕진경찰서는 공직선거법 위반 등 혐의로 시위 가담자 2명을 입건해 조사 중이라고 26일 밝혔다.

기습 시위는 전날 오후 2시쯤 전북대학교 옛 정문 앞에서 열린 민주당 전북지역 후보 합동유세 도중 벌어졌다. ‘정청래사당화저지 범도민대책위원회’ 관계자 등 10여명이 현장에 나타나 시위를 벌인 것으로 파악됐다.


이들은 ‘정청래 OUT’이라고 적힌 손팻말을 들고 “정청래는 물러가라” “불공정 공천” 등의 구호를 외치며 유세차량 인근까지 접근한 것으로 알려졌다.

경찰은 시위대와 민주당 지지자 간 충돌 가능성이 있다고 보고 양측을 분리 조치했다. 현장에서 연행된 사람은 없었으며, 경찰은 시위대 일부의 신원을 특정해 수사를 이어가고 있다.

경찰 관계자는 “현장에서 연행한 사람은 없지만 시위대 중 일부 신원을 특정했다”며 “사건이 발생한 만큼 엄정하게 수사하겠다”고 말했다.


민주당 전북도당은 입장문을 내고 “선거 유세 불법 방해는 민주주의에 대한 정면 도전이자 선거 질서를 파괴하려는 위법 행위”라며 엄정 수사를 촉구했다.

전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

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